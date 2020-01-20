Источник: Synerdocs





Интернет-магазин стал первым российским онлайн-ретейлером, который решил избавиться от всех бумаг в распределительных центрах и пунктах выдачи.

Компания Wildberries перевела в электронный вид документы на внутреннее перемещение товара, сообщили на сайте сервиса обмена электронными документами Synerdocs. Теперь оригиналы на пункте выдачи будут подписывать с помощью электронной подписи, и уже через пару минут информация об этом станет доступной всем участникам обмена. Интернет-магазин стал первым российским онлайн-ретейлером, который решил избавиться от всех бумаг в распределительных центрах и пунктах выдачи.

Под брендом Wildberries работают пять тыс. собственных пунктов выдачи заказов на территории России и стран СНГ. Ежедневно между ними и распределительными центрами курсируют 2100 документов на внутреннее перемещение товара. Каждый раз оригиналы распечатывают, затем доставляют в пункт выдачи вместе с товаром, сверяют наименования с заказами и подписывают вручную. Потом бумагу отправляют обратно в распределительный центр.

Тестировать отправку, получение и подписание электронных документов на перемещение товара начали в октябре 2019 года. Решение для этих задач предоставил Synerdocs – сервис. Полный переход на электронный документооборот при перемещении товара между распределительным центром и пунктами выдачи планируется в текущем году.

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