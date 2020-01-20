Курьеры Ozon в Петербурге устроили забастовку

Источник: «Википедия»





Они организовали профсоюз и отказались возвращаться к работе до выполнения компанией их требований.

В субботу и воскресенье на складе компании Ozon.ru в Невском районе Петербурга прошла забастовка против ухудшения условий труда, пишет «Коммерсантъ». Курьеры интернет-магазина создали профсоюз и выдвинули руководству список первоочередных требований. В частности, сотрудники компании хотят выплаты зарплаты за сентябрь в полном объеме, отказа от понижающего коэффициента за невыполнение задания по вине третьих лиц (перенос или отказ от заказа, брак) и др.

По словам активистов, компания изменила порядок премирования и оплаты труда, а также начала экономить на мелочах, что сказалось на зарплате. Помимо этого профсоюз сотрудников Ozon.ru направил работодателю перечень дополнительных требований, которые должны быть удовлетворены в течение месяца. Среди прочего работники предлагают скорректировать норму выдачи бензина и поднять вопрос о профпригодности регионального директора Владислава Лансбергиса.

Без реализации этих требований «прекращение забастовки невозможно», говорят курьеры. Между тем забастовка сотрудников уже привела к сдвигу сроков исполнения части заказов. Ozon.ru мог потерять от остановки работы склада 10 млн руб. выручки и 500 тыс. прибыли в день, подсчитали эксперты.

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