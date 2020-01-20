Зеленский рассказал о стадии развития отношений с Путиным

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Charles Platiau/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о развитии отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление было сделано в рамках интервью газете Times of Israel.

Он подчеркнул, что на текущий момент можно говорить о начале диалога с Россией.

Зеленский добавил, что уже несколько раз созванивался с Путиным, а также напомнил, что двум странам удалось провести обмен удерживаемыми лицами и вернуть на Украину задержанные в Керчи корабли ВМС.

«После трех лет без встреч нам удалось договориться о «нормандском» формате»», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что диалог с президентом России развивается в положительном ключе, а также выразил надежду на то, что президент России понимает позицию Украины/

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