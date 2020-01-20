Земля недвижимость Ключевского элеватора перейдут Сбербанку после сопротивления конкурсного управляющего

Седьмой Арбитражный апелляционный суд вынес решение, согласно которому право собственности на основное здание и земельный участок Ключевского элеватора окончательно перешло к Сбербанку как к держателю залога. Ранее так решил кредитор, с чем был не согласен конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия, обосновывая это долгом банка за охрану и содержание имущества. Документы о вступившем в силу решении опубликованы на сайте арбитража.

Разногласия между конкурсным управляющим ОАО «Ключевской элеватор» Андреем Моисеенко и Сбербанком касались судьбы земельного участка площадью около 187,3 тысяч кв. м и здания элеватора площадью более 9,6 тысяч кв. м, которые находились в залоге у банка. Еще в январе 2019 года это имущество пытались продать, но безуспешно. В итоге в феврале банк решил оставить предмет залога в своей собственности и перечислил на счет разорившегося юрлица часть суммы, за которую готов был принять его на баланс. Однако Моисеенко воспротивился передаче объектов и регистрации права собственности в Росреестре: по его мнению, Сбербанк имел долг за охрану объектов, проведение торгов и электроснабжение, которые должен был оплачивать как залогодержатель.

В марте 2019 года конкурсный управляющий подал иск к банку, требуя возместить эти расходы до фактической передачи имущества на баланс кредитора. Поначалу сумма была обозначена как 2 млн рублей, но в процессе уточнения требований выросла до 4 млн рублей. Андрей Моисеенко также пытался добиться обеспечительных мер в виде запрета на регистрацию права собственности, но безуспешно. В итоге Сбербанк перечислил лишь около 575 тысяч рублей, а суд первой инстанции решил, что в этой ситуации кредитору будет достаточно возместить еще почти 1,9 млн рублей, из которых около 250 тысяч – расходы на энергоснабжение. Остальная сумма — расходы на охрану с июля 2016 по апрель 2018 года.

Конкурсный управляющий остался не удовлетворен таким исходом и попытался оспорить вердикт первой инстанции, увеличив сумму компенсаций за электроэнергию еще примерно на 200 тысяч рублей. По его мнению, суд якобы допустил арифметическую ошибку в расчетах. Однако добиться успеха в апелляции Моисеенко не удалось: Седьмой Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, тем самым закрепив право собственности на объекты недвижимости за Сбербанком. Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, Арбитражный суд Алтайского края в конце 2014 года ввел на ОАО «Ключевской элеватор», на тот момент принадлежавшем экс-депутату АКЗС Юрию Титову, процедуру наблюдения, в июне 2015 года — внешнее управление сроком на год. В декабре 2015 года арбитражный суд досрочно прекратил внешнее управление, признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», на момент введения конкурсного производства Юрию Титову принадлежало 72,96 % уставного капитала ОАО «Ключевской элеватор», его жене (ныне бывшей) Наталье Титовой — 18,49 %. Тогда же, в декабре 2015 года, Алтайский арбитражный суд ввел в отношении бывших супругов процедуры реструктуризации долгов, а в июне 2016 года признал их банкротами и открыл процедуры реализации имущества. Банкротство обоих инициировал Сбербанк.

По данным арбитражного суда, в реестр требований кредиторов элеватора были включены требования в объеме 2,8 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей — долги перед «Россельхозбанком», более 648 млн рублей — перед Сбербанком. Основной имущественный комплекс предприятия в итоге оставил себе Сбербанк после неудачных торгов, при том, что цена на аукционе снижалась почти в пять раз. Остатки имущественного комплекса сейчас пытаются продать, также постепенно понижая цену.