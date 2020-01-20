Путин внес поправки к Конституции на рассмотрение Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — цитирует Пескова РИА Новости.

Изменения в Конституцию РФ – предложения Путина >>

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что общероссийское голосование по изменениям в Конституцию юридически не является обязательным, но глава государства решил свериться с точкой зрения россиян.

«Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей Основного закона. Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об этом голосовании. Хотя, еще раз повторяю, де-юре оно не является обязательным», – сказал он.