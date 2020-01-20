Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган

АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Разные позиции Турции и РФ по сирийскому Идлибу не повлияют на их отношения, которые стали стратегическими, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что затронул тему Идлиба в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Берлине. «Мы рассказали ему о ситуации. Он предложил продолжить обсуждение этой темы нашим коллегам по МИД, минобороны, разведке. Они (РФ) считают террористами тех, кого мы называем «умеренной оппозицией», — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.

«Нас связывают с Россией немного иные отношения. Их можно назвать стратегическими, и они дают нам особую связь с Россией, не классическую. Сейчас эта стратегическая связь укрепляет наши отношения. Я даже не рассматриваю ситуацию, что здесь могут быть проблемы», — добавил турецкий лидер.

Как ранее заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, где с 2011 года продолжается конфликт, генерал-майор Юрий Боренков, основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (другое название «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, ХТШ*), в которой не менее 20 тысяч боевиков.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.