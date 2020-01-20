Чехол AirPods: для настоящих ценителей качества

На сегодняшний день чехлов для беспроводных наушников существует огромное множество. Они отличаются между собой по форме, цвету и дизайну. Они все отлично сидят на наушниках, на самом блоке подзарядки. Уже давно для всех кейс для кейсов стало не ново. И у всех не один, не два, а намного больше чехлов для AirPods, да и производители не отстают, а штампуют огромную кучу аксессуаров на право и на лево. Но сегодня мы поговорим о самых классных чехлах для ваших наушников.

Есть чехлы со шнурком от потери. Это обычные силиконовые кейсы, но самое полезное здесь, это шнурок. Размотав его с кейса можно вытащить наушники и плюсом ко всему будет шнурок, который будет держать ваши наушники. Также на нем присутствует магнит, который скрепляет наушники между собой. Наушники у вас никуда при этом не денутся и не потеряются.

Также существует кейс для беспроводной зарядки наушников. Он подходит как для первой версии, так и для второй. чехол для AirPods на сайте представлено огромное количество в разных вариациях.

Кейсы для тех, кто постоянно хочет перемен и постоянно меняет их. Кейсов много не бывает, поехали дальше.

Кейс, к которому у нас только один вопрос, зачем. Он сделан из люминесцентного материала, он светится в темноте, наверное в этом есть какой то толк, вы можете ночью найти AirPods.

Кожаные чехлы будут являться фаворитами. Которые можно прицепить куда угодно, но лучше всего на самое видное место, чтобы все видели ваши крутые, кожаные чехлы для AirPods.

На самом деле чехлов для AirPods огромное множество, они могут отличаться не только по функциональности и материалу изготовления, но и по внешнему виду. Более брутальные направлены на сильную половину пола, разные зайчики и фигурки направлены на слабую половину пола. В любом случае в наше время выбор настолько велик, что подобрать себе по душе вам не составит никакого труда.

А в заключении хотелось бы сказать, что чехлы на AirPods могут быть как оригинальные, так и нет, потому как главное, чтобы оригинальные были сами AirPods, а чехол, это уже второстепенное. Они выполнены очень хорошо и любой чехол может соответствовать уровню качества. Так что ищите тот, который вам по душе.