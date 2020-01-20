Гуфа арестовали за дебош в самолете

Рэпер и его сопровождающие находятся в полиции.

Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Отмечается, что это произошло из-за дебоша, который артист устроил в самолете, летевшем из Таиланда в Россию. Во время пересадки в ОАЭ Гуфа доставили в полицейское отделение.

Ранее стало известно, что родственники музыканта приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в больницу. Отмечалось, что за хип-хоп-исполнителем, потерявшим мобильный телефон и банковские карты, прилетели сестра и его директор. Близкие рэпера обсуждали вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.

Накануне Гуф попросил помощи у фанатов, так как он остался без денег.