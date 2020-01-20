Минцифра: Портал госуслуг РТ подвергся атаке хакеров

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана сообщило об атаке хакеров на портал госуслуг РТ. Возможно, злоумышленники могли получить доступ к части данных пользователей.

«Зафиксирована попытка несанкционированного доступа, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к части данных портала госуслуг РТ», — говорится в сообщении. По факту атаки направлено заявление в управление ФСБ РФ по Татарстану.

По данным центра информационных технологий РТ, в 2019 году зафиксировано 2 545 попыток атак на государственные информационные ресурсы.