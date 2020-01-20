«Ніяких вибачень не було», – батько загиблої в аварії за участю експоліцейського Єпіфановича. ВІДЕО

У Ківерцівському районному суді 20 січня допитали 11-го свідка у справі Геннадія Єпіфановича. Ексначальника карного розшуку звинувачують у вчиненні смертельної ДТП, в якій загинули двоє людей, дитина – травмувалася.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Справу розглядає голова Ківерцівського районного суду Олександр Костюкевич.

У суді допитали слідчого Романа Шелеста. Він розповів, що приїхав на місце автопригоди у складі слідчо-оперативної групи. З його слів, у ДТП потрапили автобус та два легковики.

«Ближче до мосту знаходився Chevrolet з видимими механічними пошкодженнями, в салоні якого водій та пасажир були без явних ознак життя. Це був Єпіфанович Геннадій. Він мене запитав, що сталося. Я відповів, що сталася ДТП, ймовірно, за вашою участю, в результаті якої загинули двоє людей, то з автомобіля був запах алкоголю», — розповів свідок Роман Шелест.

Останній, 12-й свідок у справі на засідання не з’явився. Захист та обвинувачення на його присутності не наполягали. Суддя Олександр Костюкевич оголосив перерву в судовому засіданні до 30 січня.

Тоді мають почати розгляд письмових доказів. Коментувати хід справи захист Єпіфановича відмовився. Батько загиблої Софії Швець Ярослав Дричик каже, що його онука, яка травмувалася в аварії, одужує після тривалого лікування.

«На етапі самого лікування ніякої допомоги зі сторони обвинуваченого не було. На жаль, зі сторони обвинуваченого Єпіфановича ніяких вибачень не було, ніяких кроків не було, він визнає, наскільки я зрозумів, свою вину лише частково. Я просто хотів, щоб в нашій державі закон відповідав дійсності. Так ,як написано отут: «Хай здійснюється правосуддя». Це все, що я хотів би», — зауважив батько загиблої Софії Швець.

Нагадаємо, 21 лютого 2019 року в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. У результаті аварії загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець та водій таксі. Травми тоді отримала і 9-річна донька загиблої.

У справі про моторошну аварію за участю експоліцейського Єпіфановича допитали вже 10 свідків.

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