А. Элибегова: Нет никаких гарантий, что Азербайджан вновь не попытается повторить погромы армян в Баку — NovostiNK — Новости Армении

20 января 2020, 20:00 — NovostiNK «Фактически, Азербайджан остался безнаказанным за организацию и осуществление погромов армян в Баку. Это значит, что у нас нет никаких гарантий, что они не попытаются повторить это снова», – заявила на обсуждении «30-ая годовщина погромов армян в Баку: правовые и информационные аспекты» эксперт по геополитике Южного Кавказа, кандидат политических наук Анжела Элибегова.

В обсуждении участвует также исполнительный директор общественной организации «Против правового произвола», первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян, которая, по словам А. Элибеговой, участвовала в процессе обмена пленными, которой удалось в самой тяжелой ситуации вести переговоры с представителями Азербайджана, говорить о спасении жизни людей. А. Элибегова поинтересовалась у неё, действительно ли возможна эта коммуникация на сегодняшний день.

«Да, сотрудничала, проводила встречи, в том числе – в самые тяжелые дни войны. В те времена атмосфера встреч была абсолютно другой: мы выросли на одних и те же мультфильмах, литературе, оканчивали те же университеты, являемся представителями того поколения, у которого не было никаких проблем с межличностной коммуникацией. В этом смысле эти встречи именно в гуманитарной сфере были беспрецедентно эффективными», – ответила Л. Алавердян.

Л. Алавердян отметила, что ежегодное проведение 5-6 встреч привело к удивительным результатам. Она подчеркнула, что никто из Азербайджана, даже самый умный в гуманитарной работе, внесший самый большой вклад, никогда не выражал другие мысли в вопросе Арцаха, а лишь те, что выражают власти этой страны. «Более того, армянская сторона является более свободомыслящей, армянская сторона представляет свою точку зрения более свободно, нескованно», – пояснила она.

Что касается возможности проведения контактов на сегодняшний день, Лариса Алавердян отметила: «В этом смысле не думаю, что на сегодняшний день у нас сформировалась, как та среда, так и тот уровень межличностных отношений. Я, приветствуя проведение всех встреч, никогда не заявляла, что встречи не нужны».

Она подчеркнула важность того, что до и после проведения подобных встреч, должна быть уточнена их роль. «Не думаю, что представители Азербайджана являются честными. Хотелось бы, чтобы представители Армении были бы честными. В последний раз, когда состоялись взаимные визиты журналистов, во время одного из обсуждений я удивилась, когда один из участников сказал, что он не заметил ненависти, увидев лишь вражду.

Вижу, что в данном вопросе он нечестен. Каждый должен чувствовать ответственность, если он занимается делом введения в заблуждение общественность.

Мы должны трезво осознавать, к чему могут привести подобные контакты, чего не стоит от них ожидать, и насколько важно быть честными друг с другом».