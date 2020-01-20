В России отзывают 22 автомобиля Mazda

Японская компания Mazda из-за дефектных шин отзывает в России 22 автомобиля Mazda CX-9. Бесплатному ремонту за счет ООО «Мазда Мотор Рус» подлежат машины, реализованные с 9 по 14 мая 2019 года. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, стало возможное отслоение протектора шин от каркаса шин.

«В процессе производства шин специальная резиновая смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов, случайно попала в смесь, используемую для производства серийной продукции, что привело к снижению прочности протектора шин», — говорится в сообщении.

В рамках сервисной акции ООО «Мазда Мотор Рус» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно проверить серийные номера всех полноразмерных шин и, при необходимости, заменить их новыми.

Узнать, попал ли под эту отзывную кампанию ваш автомобиль, можно по списку VIN-номеров на официальном сайте Росстандарта.