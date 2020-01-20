Минэкономразвития предлагает создать аналог GitHub





Это необходимо на случай отключения России от GitHub из-за санкций, полагают в ведомстве.

Минэкономразвития предложило за 2,1 млрд руб. создать аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода. Это необходимо на случай отключения России от GitHub из-за санкций, пишет «Коммерсантъ». Об этом говорится в последней версии федерального проекта «Искусственный интеллект», разработанного Минэкономразвития и Сбербанком.

Необходимость создания аналога GitHub авторы документа объясняют риском отключения России от зарубежных хранилищ кода «из-за репутационных и санкционных рисков». Риски ограничения доступа к GitHub существуют, согласны одни собеседники издания. Однако наибольшую ценность подобный сервис приобретет, только если благодаря ему станут возникать уникальные мастер-репозитории новых проектов. Другие участники рынка считают, что российским аналогом никто не будет пользоваться, пока есть GitHub.

Отечественный GitHub может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять, предполагает проект.

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