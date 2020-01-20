Неудаляемый троян устанавливает на Android-смартфоны платные приложения





По данным Doctor Web, создатели вируса зарабатывают на партнерских программах, получая долю выручки от разработчиков приложений.

В компании Doctor Web обнаружили неудаляемый вирус-троян Android.Xiny.5261, сделанный под старые мобильные версии Android, пишет «Коммерсантъ». Вирус может попасть на смартфон через сайты с Android-приложениями и официальный магазин Google Play, говорят в Doctor Web. Он устанавливает на устройства платные приложения без разрешения пользователя и удаляет некоторые предустановленные приложения.

Троян работает до 5.1 версии Android включительно. По данным Google на 7 мая 2019 года, 25,2% устройств на Android по-прежнему работали под управлением Android 5.1 и ниже. Среди пользователей Dr.Web на подобных версиях Android работают 26% устройств.

На прошлой неделе «Лаборатория Касперского» обнаружила пишущий фальшивые отзывы троян Shopper. Помимо этого он распространяяет рекламу и без ведома владельцев устанавливает приложения на смартфоны. Вирус притворяется системным ПО, например сервисами для очистки и ускорения работы смартфона, и маскируется под приложение ConfigAPKs.

Для того чтобы избавиться от Android.Xiny.5261, нужно заменить операционную систему, заявили в Doctor Web. Другими способами удалить вредоносную программу можно, но очень сложно.

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