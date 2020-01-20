Путин предлагает сократить количество судей в Конституционном суде

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается сократить количество судей в Конституционном суде России до 11 человек. Это следует из опубликованного в нормативной базе Госдумы документа.

Поправки в статью 125 Конституции предусматривают состав Конституционного суда из 11 судей, в число которых входят председатель суда и его заместитель.

Действующая статья Конституции устанавливает, что суд состоит из 19 судей. При этом в настоящее время суд состоит из 15 судей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправке к российской Конституции.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.

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