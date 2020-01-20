Жителям Барнаула городским предприятиям дали бонусных дней бесплатный вывоз снега полигон

В ближайшие 10 дней барнаульский полигон ТБО безвозмездно примет снег от организаций, предприятий и жителей краевого центра. Такое поручение регоператору «Эко-Комплекс» было дано по итогам рабочего совещания в администрации Барнаула, которое провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщает офсайт правительства.

Как уточнили чиновники, в течение 10 дней — с 20 по 29 января — юридические и физические лица могут привезти снег на полигон, располагающийся на проспекте Космонавтов, 74. Его будут принимать с 8:00 до 20:00. При этом платить за въезд машин не нужно. Бесплатный прием организован для того, чтобы помочь краевому центру справиться с последствиями сильного снегопада. «Сейчас мы готовим отдельную площадку для большого количества снега. К ней обеспечивается свободный проезд, дежурство спецтехники, с помощью которой будет происходить выгрузка», — пояснил начальник барнаульского полигона ТБО Евгений Паньшов.

Напомним, 19 января глава Алтайского края Виктор Томенко, не дожидаясь назначенного на 22 января совещания по уборке снега, провел рабочую встречу, посвященную проблеме, в администрации Барнаула. Совместно с и.о. главы города Вячеславом Франком, его заместителями и некоторыми членами правительства края они обсудили, как идет очистка улиц, какие в этом деле есть проблемы, а после проехали по Барнаулу и оценили масштабы снежного ЧП. В результате губернатор поручил мэрии разработать комплекс мер по решению проблемы, а администрациям остальных городов подготовиться к детальным отчетам. Тем временем жители региона отмечают, что такого количества снега в крае не было уже несколько лет.