Депутатов Госдумы хотят лишить гаджетов на заседаниях

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Общественной плате Российской Федерации предложили запретить депутатам Государственной Думы использовать гаджеты во время пленарных заседаний. Такую инициативу высказал член ОП Султан Хамзаев, передает RT.

Представитель Общественной Палаты России уже направил соответствующее письмо спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину. В нем он указал, что «когда принимаются судьбоносные решения для страны, нужно работать, всецело погружаясь в процесс, а не отвлекаясь на гаджеты».

По словам Султана Хамзаева, от профессионализма и вовлеченности депутатов зависят преобразования в стране.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Украине выступили с инициативой запретить все гаджеты торговой марки Apple. Это произошло после того, как компания внесла изменения в виджет «Погода», после чего Крым стал там отображаться как часть России.