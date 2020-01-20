На Венере есть жизнь: российский ученый сделал сенсационное заявление

Как ранее считалось, на Венере наблюдаются просто ужасные условия, в которых не может существовать ни один живой организм. Но, как оказалось, не настолько они уж и плохие, как считалось ранее. Невероятное открытие, сделанное ученым Леонидом Ксанфомалита, смогло удивить всех специалистов в данной области. Он обнаружил на Венере жизнь. Это не обычные бактерии, а самые настоящие представители, как фауны, так и флоры, сообщает портал Новости Планеты. Доктор физико-математических наук сразу же рассказал о своем открытии. Первые его работы были опубликованы еще 9 лет назад. В них он рассказывал о трех странных существах, которые удалось запечатлеть на фото. Снимки были сделаны зондами СССР примерно в 1975-1982 годах.После того, как были опубликованы работы ученого, прошло достаточно много времени. И вот недавно профессор добавил, что на фотографиях поверхности Венеры он обнаружил 20 живых существ, но о них он ранее никому не рассказывал. Новые работы были опубликованы в научном журнале «Успехи физических наук».