Диетологи: поздний завтрак на выходные провоцирует увеличение веса

Нередко на выходные мы позволяем себе поваляться в постели подольше, и поэтому завтракаем позднее, чем обычно. Бывает, что воскресный завтрак и вовсе перерастает в обед. А это, утверждают диетологи, чревато увеличением веса.

В ходе исследования ученые выяснили, что у тех, кто завтракает на выходные на 3,5 часа позже, чем в будни, ИМТ на 1,3 единицы выше по сравнению с теми, кто придерживается распорядка дня.

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Авторы исследования считают, что сбои в нормальном режиме питания увеличивают вероятность образования лишнего жира на талии, поскольку организм не привык перетравливать пищу в это время. Стоит учитывать, что циркадный ритм человека настроен на то, чтобы расщепление пищи происходило в конкретный период времени.

Питание без конкретного распорядка ухудшает метаболизм. В итоге, чем больше разница во времени между приемами пищи в будние и выходные дни, тем выше вероятность того, что у студентов будет избыточный вес.

Ученые говорят о том, что для похудения важно питаться ежедневно в одно и то же время. Но говорить о том, что питание по строгому расписанию является панацеей от ожирения нельзя. Ведь вес человека зависит от множества факторов. Поэтому, если необходимо бороться с лишним весом, важно исключить все негативные факторы, провоцирующие накопления жира организмом.

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