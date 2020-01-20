Лучшие банки для рефинансирования кредита в 2020 году

pixabay.com

В каких случаях выгодно делать рефинансирование?

Рефинансирование имеет смысл делать, когда происходит снижение банками процентных ставок. Но четких рекомендаций здесь нет. Выгода перекредитования зависит от разницы в процентных ставках (не менее 2%), оставшейся суммы выплаты и срока, условий нового кредита, собственных финансовых возможностей и многих других моментов.

Решаясь на эту процедуру, необходимо учитывать также затраты на переоформление собственности, страховки, услуг нотариуса, займа, возможные штрафы за досрочное погашение. Если все это несравнимо с существующим финансовым бременем по обслуживанию старого кредита, то имеет смысл перекредитоваться.

Рефинансирование позволяет улучшить условия погашения кредита за счет:

Уменьшения ежемесячного платежа, в результате снижается нагрузка на семейный бюджет. Это можно осуществить за счет увеличения срока кредита, но общая сумма переплаты при этом увеличится.

Понижения процентной ставки, переоформив новый заем на более низких процентах. Не следует забывать о принципе дифференциации банками платежей, при котором вначале выплачиваются проценты, а лишь затем основной долг.

Также рефинансирование позволяет:

Выкупить заложенное имущество. Это выгодно, если его нужно продать или передать в другие руки.

Объединить два и более кредита в один. Несколько договоров, оформленных в разных банках, имеющих разные суммы платежей и сроки погашения, доставляют массу неудобств, которые можно обойти рефинансированием.

Отказ в рефинансировании можно получить, имея плохую кредитную историю или плохое материальное обеспечение. Иногда банки объявляют мораторий на досрочное погашение займа. В этом случае перекредитоваться также невозможно.

В каких банках можно выполнить рефинансирование кредитного договора?

Не все банки согласны перекредитовать собственные займы. Стоит вначале обратиться за услугой в банк, предоставивший кредит, и воспользоваться его программой рефинансирования, или попросить банк о понижении ставки. Если банк не хочет снижать ставку или не имеет программу рефинансирования, тогда следует обратиться в другие банки.

Большинство банков все-таки стараются сохранить клиентов, с которыми заключён договор займа, особенно тех, кто погашает долговые обязательства в сроки и в полном объеме. Таким клиентам банки предлагают взять новый кредит с улучшенными условиями погашения долга.

Чтобы переманить у конкурентов ответственных и добросовестных заемщиков, финансовыми учреждениями разрабатываются привлекательные программы рефинансирования займов, позволяющих перекредитоваться у них на новых условиях, более выгодных во многих аспектах. Банки публикуют общую информацию о собственных программах рефинансирования. Поэтому заемщик может подыскать лучший вариант для решения своих финансовых проблем, проанализировав разные предложения. Но каждый случай банк рассматривает индивидуально, поэтому суммы займа, сроки договора, процентные годовые ставки могут отличаться.

Рефинансирование кредитных договоров в Росбанке со ставкой 10,99% в год

Росбанк предлагает выгодную программу рефинансирования заемных средств. Это невысокая ставка от 8,99% в год, приемлемые требования к заемщику, отсутствие лишних проволочек при оформлении. На такую процентную ставку могут рассчитывать не все заемщики, а лишь клиенты, оформившие зарплатные карты данного банка, и сотрудники компаний, его партнеров.

Размер кредита может варьироваться в пределах от 50 тысяч рублей до 3 миллионов. Договор можно заключить на срок от 1 года до 7 лет. Можно получить денежные средства сверх суммы кредита и переоформить кредитные карты.

К переоформляемым займам банк предъявляет следующие требования:

кредит может быть потребительским, на авто, ипотечным, и срок окончания должен превышать 3 месяца;

кредит должен быть выдан в государственных денежных единицах (рублях);

заёмщик вносил платежи своевременно.

Заемщик должен иметь:

гражданство РФ;

регистрацию в районе, где действует выдавший заем банк;

документы об постоянном доходе не менее прожиточного минимума.

Оставить заявку на рефинансирование в Росбанке ➤

Если заёмщика не устраивают условия перекредитования в Росбанке, он может воспользоваться услугами любой другой финансовой организации.

Рефинансирование кредитных договоров от сторонних банков в МТСБанке со ставкой от 8,9% в год

МТС Банк предлагает выгодную ставку от 9,9% в год. Банк занимается рефинансированием займов от других финансовых учреждений в объеме денежных средств от 50 тысяч рублей до 5 миллионов со сроком договора от 1 года до 5 лет.

МТС Банк работает с потребительскими кредитами, автокредитами и кредитными картами.

Заемщик должен удовлетворять требованиям компании:

быть не моложе 20 лет и не старше 70 лет;

быть гражданином РФ;

иметь постоянную регистрацию на территории РФ;

иметь постоянный доход в течение последних 3 месяцев.

Другие условия договора:

МТС Банк не рефинансирует собственные займы;

кредит оформляется без комиссионного сбора;

платежи должны вноситься ежемесячно равными частями;

кредит может быть закрыт до срока, в любом объеме.

Оставить заявку на рефинансирование в МТС банке ➤

Рефинансирование кредитных договоров в Уралсиб-банке со ставкой от 9,9% в год

Уралсиб банк осуществляет перекредитование любых займов, кроме собственных. Его программа рефинансирования позволяет закрыть неограниченное количество займов сразу.

Существуют займы, к которым не может быть применена процедура перекредитования.

К их числу относятся кредиты:

имеющие просроченные выплаты;

оформленные в иностранной валюте;

выданные на развитие предпринимательской деятельности;

собственные займы Уралсиб банка, а также с созаёмщиком.

Во всех остальных случаях достаточно выполнения следующих условий:

кредиты должны быть выданы государственной валютой от 35 тыс. до 2 млн рублей;

процентная ставка 9,9% начисляется при оформлении клиентом страхового полиса;

срок погашения займа находится во временных пределах 13 месяцев – 7 лет;

можно получить денежную сумму дополнительно к займу;

существует возможность досрочного погашения долга;

нет комиссионных сборов;

не требуются залог или поручители.

Заёмщик должен:

быть гражданином Российской Федерации;

иметь регистрацию на срок не менее полугода на территории расположения банка;

иметь возраст от 23 до 70 лет;

работать на последнем месте от 3 и более месяцев в организации, существующей не менее одного года.

Оставить заявку на рефинансирование в банке Уралсиб ➤

Для оформления кредита в размере до 300 тыс. рублей достаточно иметь паспорт и любой другой документ из перечня: ИНН, СНИЛС, справка о зарплате, водительское удостоверение. Для займа, превышающего 300 тыс. рублей, необходимо предъявить паспорт и документ о доходах за последние 6 месяцев. Это может быть документ по форме 2-НДФЛ либо по форме банка, или работодателя, или выписка из ПФР, или любая другая справка, отражающая заработную плату клиента.

Рефинансирование кредитных договоров в Альфа-Банк со ставкой 8,8% в год

Банк рефинансирует старые долги с возможностью объединения до 5-ти займов как собственных, так и сторонних. Льготные условия предоставляются клиентам с зарплатными картами, оформленными в Альфа-Банке:

процент кредита будет наименьший и равен 8,8%;

длительность договора в пределах 1-7 лет;

минимальный размер кредита – 50 тыс., максимальный – 300 тыс. руб.;

кредит только рублевый.

Клиент должен:

быть Гражданином РФ в возрасте не моложе 21 года;

иметь зарегистрированные номера стационарной и мобильной связи;

иметь постоянную регистрацию;

проживать и работать там, где имеется филиал (отделение) Альфа-банка;

три и более трех месяцев постоянно работать на последнем месте трудоустройства;

иметь стабильный доход в размере 10 тыс. руб. и более.

Оставить заявку на рефинансирование в Альфа-Банке ➤

Рефинансирование кредитных договоров в УБРиР-банке со ставкой 8,5% в год

УБРиР банк предлагает заемщикам выгодные условия при соблюдении некоторых требований. Кредит под льготную ставку 8,5% предоставляется надежным и ответственным клиентам с хорошей кредитной репутацией, являющихся участниками зарплатного проекта в банке. Сумма заемных средств может находиться в интервале от ста тыс. рублей до полутора миллионов, срок погашения долга имеет период 2, 3, 5, 7 лет. Существует возможность погасить долг до окончания срока действия договора без взимания штрафа.

Для перекредитования клиент должен иметь:

возраст от 19 лет до 75;

регистрацию в одном из районов деятельности банка;

проработать на последнем месте не меньше 3 месяцев, или не меньше 1 года, если является предпринимателем.

Для оформления договора достаточно паспорта и справки о доходах за последние 6 месяцев.

Оставить заявку на рефинансирование в УБРиР ➤

Причины отклонения банками рефинансирования собственных кредитов

Клиент ничего не сможет поделать с банком, если тот откажет ему в рефинансировании собственного займа. Кроме того, большинство банков не хотят оказывать своим клиентам эту процедуру, так как за ней последует корректировка договора. А это может привести к ухудшению платежной репутации заемщика.

Также в этом случае банк вынужден иметь дополнительные деньги для рефинансирования займа. Последнее обстоятельство существенно увеличивает финансовое давление на финучреждение. Поэтому заемщик может получить полный отказ без объяснения причин отклонения. В случае согласия банка на эту процедуру совершается пересмотр действующего договора, тогда не нужны ни новые поручители, ни переоценка залога.

Читайте так же: 10 банков + 3 МФО где можно взять кредит по паспорту в день обращения

В каких случаях невозможно выполнить рефинансирование в стороннем банке?

Банк, выдавший кредит, не может запретить сторонней финансовой организации рефинансировать займ. Но может воспрепятствовать этому в следующих случаях.

Во-первых, при заключении кредита по ипотеке многие банки вносят в договор пункт о запрете рефинансирования ипотечного кредита, ссылаясь на статью 43 Федерального закона 102 «Об ипотеке». В соответствии с ним, перекредитование ипотечного кредита возможно лишь в случае, если в первом договоре есть пункт о разрешении рефинансирования. Если разрешение отсутствует в договоре, то ни одна финансовая организация не имеет прав на получение имущества клиента в собственный залог, а также перекредитовать договор.

Во-вторых, банк может затянуть процедуры рассмотрения заявления и вынесения решения на продолжительное время. В такой ситуации заемщик не имеет возможности повлиять на процесс, чтобы его ускорить.

Однако не всегда банки вносят в договор запрет на последующую ипотечную ссуду. В таком случае не требуется его разрешения, и заемщик может обратиться в другое финучреждение, чтобы переоформить кредит на выгодных условиях. Старый договор расторгается и заключается новый. Процедура эта занимает довольно длительное время, так как заёмщику придётся повторить многие процедуры:

собрать заново документы, уже по правилам данной банковской организации;

пройти процесс проверки своей платёжеспособности и кредитной репутации;

обсудить условия страхования и заключить договор.

Кредит может быть оформлен намного быстрее, если заемщик согласен на более высокую процентную ставку, обычно повышение выполняется на 2 пункта. В этом случае сбором необходимой документации занимается непосредственно банк. Все переоформление занимает месяц. В результате, банк полностью выплачивает долг, снимает обременение с заложенного имущества и оформляет его на себя.

Некоторые аспекты договора, которые следует уяснить перед его подписанием

Хотя услуги, оказываемые банками, имеют своей целью максимально удобно обслужить клиента, не следует забывать, что любая финансовая организация в любой сделке имеет собственный интерес. Поэтому, прежде чем подписать договор, следует обратить внимание на следующие аспекты.

Скрытые комиссионные сборы. Под малой процентной ставкой может скрываться страховка, комиссия за уплату в кассе банка и прочие неучтенные моменты. Нужно внимательно изучить и уяснить текст и содержание договора. В противном случае можно оказаться в долговой яме.

Процентная ставка и метод расчета процентов. Проценты могут начисляться двояко – либо от момента получения денег, либо сразу после подписания договора. В любом случае процентная ставка должна быть приемлемой для клиента. Поэтому следует предварительно оценить, что подходит лучше.

График погашения платежей. Различают дифференцированный и аннуитетный способ погашения платежей. В первом случае банк может потребовать сразу выплатить все проценты по займу плюс некоторую его часть, после чего погашать оставшуюся. В случае аннуитетного способа выплата задолженности ведется равномерными порциями через равные промежутки времени. Что конкретно подходит заемщику, он должен просчитать сам.

Досрочное закрытие договора и погашение займа. В документе должны оговариваться условия преждевременного (досрочного) закрытия договора и действия сторон в случае наступления непреодолимых обстоятельств. Согласно действующему законодательству, исключено наложение банком штрафных санкций в случае досрочной уплаты всей суммы займа вместе с процентами по нему.

Задержка платежей или исчезновение заемщика. Банк наделен правом штрафовать заемщика в случае задержки (неуплаты) платежей в обусловленные сроки и (или) в заданном объеме. В случае исчезновения заемщика банк может изъять предусмотренный договором залог (имущество) заемщика и применить соответствующие санкции к поручителям. Об этом следует помнить, чтобы не лишиться собственности. Во всех случаях банк-кредитор может производить без согласия заемщика списание с его счетов, открытых в данном банке. Однако все это должно быть четко прописано в договоре.

Следует иметь в виду, что процедура рефинансирования полезна, если она облегчает финансовое положение клиента. В противном случае перекредитование не имеет смысла. Все это должно быть документально закреплено в новом договоре.

Читайте так же: Где взять беспроцентный кредит — 11 способов