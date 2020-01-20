Индийский фермер использует плакат с порнозвездой для защиты урожая

Share Tweet Share Share Email CommentsЧто только не делают фермеры, чтобы защитить свой урожай: и специальными средствами его обрабатывают, и чучела ставят. А индийский фермер подошел к делу креативно. По его мнению, урожай ему годами портят «злыми взглядами» проезжающие мимо люди, поэтому он установил на поле плакаты с полуголыми дамами.

45-летний индийский фермер Ченчу Редди не самый большой фанат бывшей порнозвезды, а ныне болливудской актрисы Санни Леоне. Но ее фотография в бикини помогает сберечь урожай цветной и кочанной капусты.

«Эй, не плачь и не ревнуй!» — гласит надпись на плакате.

«Мое поле находится недалеко от дороги, и все, кто проходит мимо, смотрят на грядки и говорят: “Боже мой!” Поэтому, чтобы отвлечь внимание, я поставил баннеры», — рассказал Редди.

По мнению фермера, именно сглаз был причиной неурожая. Компанию Санни Леоне на поле составила Ким Кардашьян в бикини. Стратегия сработала. Полуголые девушки и правда привлекают больше внимания, чем капуста.

«Раньше я ставил чучело от сглаза. Но в этом году я не смог его сделать, и мне пришла в голову такая идея. Я пришел в компьютерный центр и попросил дать мне фотографию, которая отвлечет внимание людей от урожая, и они дали мне эту. Теперь прохожие в первую очередь обращают внимание на плакаты. Трюк работает. Теперь на мой урожай никто не смотрит», — радуется Редди.

Редди не видит ничего непристойного в своих «чучелах».

«В этом нет ничего плохого. Никто не говорил мне, что это оскорбительно или неприлично».

В Индии многие фермеры в случае неурожая винят сглаз, поэтому ставят специальные чучела, но Редди первый воспользовался нетрадиционным способом. И раз уж Леоне и Кардашьян действительно помогают урожаю, может, скоро на полях Индии станет больше девушек в бикини.