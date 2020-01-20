Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях

К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка. Эти и другие планы корейской марки отражены в новой стратегии завоевания лидирующих позиций в автомобильной индустрии будущего — Plan S.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе KIA, стратегия Plan S предусматривает упреждающий и эффективный переход компании от структуры, ориентированной на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, к бизнес‑организации, основанной на создании электромобилей и персонализированных решений мобильности. Базой этой двунаправленной стратегии станут постоянная инновационная деятельность компании и действия, направленные на повышение рентабельности, которая позволит больше инвестировать в исследования и передовые технологии

В 2021 году на рынок должен выйти новый электрический кроссовер на уникальной платформе, который предложит водителю и пассажирам принципиально новые возможности. На одном заряде аккумулятора он сможет проезжать более 500 километров, а его зарядка будет занимать не более 20 минут.

«Электрическая» линейка KIA, при этом, к концу 2025 года должна насчитывать, по меньшей мере, 11 моделей. Предполагается, что это позволит компании занять 6,6% мирового рынка электромобилей (без учета Китая) и увеличить долю продаж моделей с гибридными или полностью электрическими силовыми установками до 25%.

Конечная цель KIA к 2016 году — нарастить годовые продажи электромобилей до 500 тысяч единиц, а моделей, «дружественных к окружающей среде» — до 1 миллиона.