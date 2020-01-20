В России около 25% боятся погибнуть при продаже автомобиля

Четверть (25%) российских автолюбителей боятся за свою жизнь при продаже автомобиля. К такому выводу пришли аналитики портала Drom.ru по итогам опроса почти 17 тысяч человек.

Как показали результаты опроса, по этой причине 10% респондентов предпочитают встречаться с покупателями в компании друзей или родственников. Еще 2% сдают старые машины в трейд-ин или обращаются к услугам профессиональным продавцов. Не боятся самостоятельно продавать свои автомобили 13% опрошенных, а 42% просто «не задумываются об этом».

Большинство тех, кто боится за себя при продаже машины, проживают в Новосибирской области и Республике Крым – 65% и 55% соответственно. Самыми бесстрашными же оказались жители Северного Кавказа, не испытывающие никаких опасений в 74% случаев. Также в числе смельчаков оказались жители Оренбургской, Курганской областей и Камчатского края.