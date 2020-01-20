Изменения регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Новые правила регистрации транспортных средств, вступившие в силу 1 января 2020 года, обернулись ловушкой для водителей. Дилеры до сих пор не выдают номера на новые машины, а ГИБДД уже предупреждает о штрафах за езду без них, пишет Autonews.ru.

«Теперь салоны получили возможность ставить машины на учет, однако так и не начали печатать сами номерные таблички. А без прикрученных номеров водители уже зарегистрированных новых машин не могут покинуть пределы дилерских центров своим ходом», — говорится в тексте.

В итоге получается так, что водители, привыкшие к 10-дневному сроку разрешенной езды без номеров (именно столько времени отводится на регистрацию автомобиля в ГИБДД), могут, едва выехав из салона, попасть на штраф в 5 тыс. рублей или лишиться прав на 3 месяца согласно ч. 2. ст. 12.2 КоАП («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).



Автосалон LADA. Фото Lada.ru

Потенциальным нарушителем можно стать и в том случае, если обратиться за постановкой нового автомобиля на учет в МРЭО других регионов, где, в силу отсутствия «прописки» по месту жительства, выдается только свидетельство о регистрации. За изготовлением номерных табличек в таком случае нужно обращаться в частную «специализированную организацию», куда, согласно новым правилам, придется ехать либо на общественном транспорте, либо на эвакуаторе.

Также выяснилось, что некоторые МРЭО до сих пор не разобрались в новых правилах. В одном из отделений посоветовали привозить машину на эвакуаторе, и лишь в нескольких инспекторы четко объяснили, что 10 дней на езду без госномеров теперь есть только у водителей незарегистрированных автомобилей — они по-прежнему могут получить номера в отделении, но таблички выдадут лишь при условии «прописки» в этом же регионе.



Автосалон. Фото «Автоновости дня»

Если же автомобиль поставили на учет в дилерском центре, а госномера (номерные таблички) не выдали, выезжать на нем на дороги общего пользования нельзя. В случае остановки такого ТС инспектор ГИБДД имеет полное право оштрафовать водителя и отстранить его от управления до устранения нарушения.

То же самое, но другими словами повторяется и в официальном разъяснении Госавтоинспекции, опубликованной в начале 2020 года. Ведомство объяснило, что нормативно-правовыми актами вводятся положения, предусматривающие возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков так и без выдачи. При этом отмечалось, что во втором случае автовладельцы обязаны самостоятельно обращаться за изготовлением госзнаков в «специализированные организации», а управление зарегистрированным автомобилем без установленных регистрационных знаков запрещено.