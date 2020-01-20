«Маленький шаг вперед» в Берлине

В нем участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела страны, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти десять лет назад. Мероприятие прошло на беспрецедентно высоком уровне: в Берлин приехали лидеры ряда стран, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Прибыли и руководители сторон конфликта: глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Их, как рассказал и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, пригласили по настоянию Москвы, ведь «решать в конечном счете самим ливийцам». Более того, Россия настояла на том, чтобы положения коммюнике одобрили не только в Берлине, но и в Ливии. Лавров назвал конференцию весьма полезной, отметил, что в Берлине был сделан «маленький шаг вперед», но разногласия между Сарраджем и Хафтаром все еще очень серьезны. Они, как и прежде, отказались встречаться лично и не участвовали в общем обсуждении итогового документа, что неизбежно вызывает вопрос, в какой степени получится воплотить в жизнь принятые в германской столице решения.

Что решили

Коммюнике, одобренное в воскресенье в Берлине, немногим отличается от проекта, который стал достоянием СМИ еще в пятницу вечером. Участники конференции призвали стороны конфликта к прекращению огня и любых передвижений войск, а также разоружению военизированных групп и включению их участников в государственные структуры. Отдельным пунктом стал призыв гарантировать безопасность ливийской нефтяной инфраструктуры. Надзором за соблюдением перемирия займется специальная военная комиссия, в которую Саррадж и Хафтар согласились направить по пять представителей. Создание этого органа было предусмотрено планом действий Миссии ООН по поддержке в Ливии, и ранее сообщалось, что командующий ЛНА выступает против формирования комиссии. Как заверил генсек всемирной организации, новый орган соберется в Женеве уже в ближайшие дни. Лавров уточнил, что комиссия «будет под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым». Кроме того, участники переговоров приняли на себя обязательство воздерживаться от вмешательства в дела Ливии и призвали к тому же тех, кто в конференции не участвовал. В Берлине согласовали усиленный мониторинг соблюдения эмбарго на поставку в Ливию оружия. Этот запрет был введен Советом Безопасности ООН еще в 2011 году. Принятый документ предполагает создание единого правительства и единой армии под гражданским контролем с возвращением государству монополии на применение силы. Коммюнике призывает к проведению экономических реформ и предлагает создать «механизм экономического восстановления» страны, разрушенной многолетней войной. Контролировать работу этого механизма должно будет правительство Ливии, а его приоритетом станет восстановление Триполи, Бенгази и других городов. Под эгидой ООН будет создан специальный международный комитет, который займется мониторингом реализации решений, принятых на конференции. Комитет будет встречаться на двух уровнях: одна пленарная сессия на уровне старших должностных лиц будет проходить каждый месяц, а заседания технических рабочих групп на уровне экспертов — дважды в месяц в закрытом формате. Каждую группу будет возглавлять представитель ООН. При этом рекомендации итогового документа должны одобрить стороны конфликта в Ливии, сообщил Лавров. По его словам, «удалось итоговый документ настроить таким образом, что все, что содержится в плане конкретных рекомендаций, конкретных предложений, должно быть одобрено ливийскими сторонами». После этого принятый документ будет вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН, уточнила организовавшая конференцию канцлер Германии Ангела Меркель.

Как решали

На конференции в Берлине встретились Путин и Гутерриш, Меркель, президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Джузеппе Конте, госсекретарь США Майкл Помпео. Также в переговорах участвовали президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который сейчас является председателем Африканского союза, представители Алжира, ОАЭ и Китая, а также Европейского совета и Еврокомиссии. Иными словами, в столицу Германии приехали практически все, кто так или иначе может оказать влияние на стороны конфликта в Ливии и заинтересован в этом. Конференция вызвала большой общественный резонанс, на нее были аккредитованы около 800 журналистов со всего мира. В Берлине приняли повышенные меры безопасности: порядок охраняли почти 5 тысяч полицейских, ряд улиц перекрыли для проезда кортежей высоких гостей. При этом в германской столице прошли две акции протеста: курдская диаспора митинговала недалеко от отеля, где остановился президент Турции, а ливийская, представленная противниками Хафтара, — недалеко от здания Ведомства федерального канцлера, где встречались лидеры. Сами переговоры велись практически в закрытом режиме: журналисты получили возможность наблюдать лишь за прибытием делегаций и началом встречи. В этой обстановке появилось много неофициальной информации, предположений и догадок. При этом во время встречи из Ливии приходили сообщения о боевых действиях: так, командование ЛНА заявило, что поддерживаемые Турцией вооруженные формирования, в том числе из Сирии, открыли огонь на юге Триполи. Сообщалось и о том, что Эрдоган покинул конференцию, однако позднее в его канцелярии пояснили, что турецкий президент просто решил не оставаться на ужин.

Путин на конференции

Российский лидер на полях конференции провел ряд встреч. В частности, на переговорах с Эрдоганом Путин отметил, что Россия и Турция «сделали очень хороший шаг», призвав стороны в Ливии прекратить огонь и создав таким образом предпосылки для проведения форума в Берлине. Турецкий лидер, поддерживающий Сарраджа, в беседе с российским президентом подверг критике Хафтара, который, по мнению Эрдогана, демонстрировал «агрессивное поведение». Он также высоко оценил взаимодействие Москвы и Анкары по итогам прошлого года: завершение сделки по поставке зенитных ракетных систем С-400, запуск «Турецкого потока», работу над АЭС «Аккую». Впервые Путин в Берлине лично встретился с Борисом Джонсоном. По информации пресс-службы Кремля, они обсуждали двусторонние отношения и международные проблемы, в том числе тему конференции — урегулирование в Ливии. Джонсон, как поспешила заявить британская сторона, при этом заявил, что отношения между Москвой и Лондоном не улучшатся, пока Россия не прекратит «активность, угрожающую Британии». Краткие беседы у российского лидера состоялись с президентом Франции и премьер-министром Италии, руководителем канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по международным делам Ян Цзечи, представляющим на конференции Пекин, а также госсекретарем США. С главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по сообщению ЕК, Путин обсудил ситуацию на Украине и договоренности о транзите газа через территорию этой страны.

Долгая дорога к миру

Хаос в Ливии продолжается почти десять лет — с 2011 года, когда в результате интервенции НАТО был свергнут и убит Муаммар Каддафи. Добиться примирения не удалось ни в 2012 году, когда в стране выбрали временный парламент — Всеобщий национальный конгресс (ВНК), главную роль в котором играли исламисты, ни в 2014 году, когда прошли выборы уже в постоянную Палату представителей, где доминировали представители либеральных и патриотических кругов. В конце 2015 года была предпринята самая серьезная до настоящего времени попытка урегулировать конфликт при участии международного сообщества: в марокканском Схирате при активном содействии ООН было подписано соглашение, согласно которому в стране должна была появиться единая власть. Подписи под документом поставили представители как ВНК, так и Палаты представителей. В январе 2016 года было сформировано Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа, он же возглавил Президентский совет (выполняет роль главы государства). Они получили поддержку международного сообщества, но не были признаны ни конгрессом, ни постоянным парламентом. Позднее ВНК и правительство исламистов были распущены, но двоевластие в Ливии сохранилось. ПНС продолжает действовать в Триполи, Палата представителей и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которых поддерживает Хафтар, продолжают заседать на востоке страны. При этом ЛНА контролирует большую часть территории Ливии и ведет бои уже в самом Триполи.

Ситуация стала еще напряженнее в конце 2019 года, когда Эрдоган подписал соглашение с Сарраджем и объявил о планах попросить у парламента Турции разрешение на отправку в Ливию турецких военных. В начале января 2020 года разрешение ему было дано, но меньше чем через неделю Эрдоган и Путин после встречи в Стамбуле призвали стороны ливийского конфликта к прекращению огня. Хафтар и Саррадж прибыли на переговоры в Москву 13 января, однако командующий ЛНА, в отличие от главы ПНС, так и не поставил свою подпись под предложенным документом. Вскоре он написал письмо российскому президенту, в котором поблагодарил за усилия по установлению мира в Ливии и подтвердил готовность снова приехать в Россию для продолжения диалога по урегулированию в своей стране.

Таким образом, вполне возможно, что в ближайшее время дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Ливии будут приняты уже в России.

фото пресс-службы Кремля