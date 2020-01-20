Разговор Медведева с Мишустиным перед встречей с Путиным попал на видео

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Переговоры бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева и его преемника Михаила Мишустина перед встречей с президентом России Владимиром Путиным попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

О содержании разговора бывшего и нынешнего премьера не сообщается. Отмечается, что Медведев и Мишустин встретились перед заседанием главы государства с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания Путин проинформировал о своем участии в международной конференции по Ливии в Берлине 19 января и ряде двусторонних контактов, состоявшихся в рамках мероприятия.

Как сообщается на сайте Кремля, на заседании также обсуждались вопросы социально-экономического развития страны.