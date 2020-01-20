Как вы встретите свою любовь в 2020 году – согласно знаку Зодиака

Для тех, кто в поиске!

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 7 мин. Просмотров 5 Опубликовано 20.01.2020

Любовь – непредсказуема и полна тайн. Но всегда хочется заглянуть в будущее и узнать: «А когда я встречу свою половинку? Как узнаю? Как это произойдёт?»

Каждому из знаков Зодиака судьба приготовила свой «любовный сюрприз». Читайте и ожидайте…

Овен

Не бросайтесь в отношения с головой, хорошенько подумайте, кто вам нужен и кого вы ищете.

В 2019 году ваша личная жизнь складывалась, как говорят, так себе. Вы не раз пыталась понять причину произошедшего, обвиняли то себя, то партнёра… Так в чём же дело? Что вы делали не так? Одна из основных причин состоит в том, что не особо задумывались о том, почему выбрали именно этого человека.

Случайная встреча, привычка, «так получилось» – причин может быть множество. Но всего этого вам было достаточно, чтобы броситься в новые отношения с головой. И это вместо того, чтобы проанализировать и сравнить: каким должен быть тот, кого вы ищете, и каков тот, с кем встречаетесь?

В 2020 году пришло время изменить свой подход к выбору партнёров. Не жалейте времени на то, чтобы хорошо изучить и понять человека, с которым собираетесь вступать в отношения. Не спешите влюбляться – это вы всегда успеете.

Конечно, невозможно досконально изучить душу другого человека за несколько дней или даже месяцев. Но сделать попытку хотя бы проанализировать, кто вам нужен, вполне возможно. В конце концов, это позволит выяснить, обладает ли ваш новый знакомый теми качествами, которые вы ищите в партнёре.

Телец

Начните, наконец, жить, оставьте прошлое в прошлом.

Вы потратили большую часть прошлого года на то, чтобы преследовать призраки прошлого. Не повторяйте своей ошибки в этом году. Отпустите прошлое, и вам станет легче.

Как говорят: «Позвольте жизни случиться». Да, вам пришлось пережить много боли и страданий. Да, вы теперь скептически относитесь к любви. Да, вам нелегко верить людям после всего случившегося. Но, пожалуйста, не забывайте, что не все люди одинаковы. Плохие вещи случаются, но случаются и хорошие. И, если вам «повезло» встречаться в прошлом с токсичным и плохим человеком, это вовсе не значит, что весь мир таков.

Оставьте прошлые воспоминания позади. Просто переверните эту страницу своей жизни и забудьте. Так, как будто её никогда не было. Начните всё сначала – вы будете приятно удивлены, насколько хорошие события ждут вас в 2020 году!

Близнецы

Найдите себя, и вы найдёте свою половинку.

В 2020 году вам придётся основательно потрудиться – поработать над собой. Большая часть неудач в прошлом году случилась по той причине, что вы так и не разобрались в себе. Вы были уверены, что знаете, чего хотите, хотя на самом деле всё обстояло как раз наоборот.

Начните с любви к себе. Не жалейте времени на поиски: что вы любите, о чём мечтаете, какие новые навыки можете приобрести, с какими привычками желательно расстаться.

Скажем больше: учитесь обожать себя. Таким образом, вы точно определитесь, что вам нравится в себе и чего хотите от других.

Поверьте, это сэкономит вам массу энергии и эмоций. Докопайтесь, наконец, до того, чего на самом деле хотите. Или кого. В этом – ключ к счастью в текущем году.

Рак

Примите своё прошлое и верьте настоящему.

В прошлом году вы потратили впустую очень много времени, размышляя и вспоминая о том, что произошло и как можно было это предотвратить. Вопросов было много, ответов – ни одного. Не повторяйте этой ошибки в этом году. Оставьте прошлое в покое. Настоящее – намного важнее.

Наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на раздумья, что могло бы произойти, если бы вы поступили иначе. Верьте в силу настоящего. В себя. Хорошо это или плохо, но примите своё прошлое и продолжайте жить сегодняшним днём.

Вы уже на Пути к своей любви. Она уже совсем близко, хотя ничего вроде бы и не указывает на это. Кстати, вам даже не придётся искать свою половинку: когда она появится в вашей жизни – вы это сразу же почувствуете.

Лев

Принимайте вещи такими, какими они являются. Даже если это и больно.

Следовать своему сердцу – это прекрасно. Но при этом не мешает время от времени включать рацио. В 2019 году вы, к сожалению, жили одними чувствами и эмоциями. Как видите, это не сработало. Всё дело в том, что слепая любовь – это просто глупая любовь. Ничего нового.

Зрелая любовь требует и рациональности, и в какой-то степени практичности. Принимайте вещи такими, какими они являются, даже если вам и очень больно.

Самое худшее, что можете для себя придумать, это прятать голову в песок, закрывая глаза на ошибки. Понимаете, от этого проблемы никуда не исчезнут. Потому смело смотрите жизни в лицо. Этот год обязательно принесёт что-то хорошее.

Дева

Верьте в Божий замысел и наслаждайтесь настоящим.

Дева провела прошлый год как полная противоположность Львам. Сплошная логика и никакой спонтанности. Это уже чересчур! Постарайтесь быть менее резкими и категоричными в 2020!

Просто помните о том, что черная полоса обязательно сменится белой. И о том, что никогда не бывает так, как ты хочешь. А бывает так, как должно быть…

Весы

Цените себя и не тратьте время на тех, кто этого не стоит.

В прошлом году вы слишком много эмоций потратили на тех, кто не достоин был вашего внимания. И слишком много времени на спасение того, что уже давно разрушено и умерло.

Сделайте правильные выводы и научитесь ценить себя и не суетиться. Помните о том, что отношения – это всё же работа обоих партнёров. Вы не можете тащить всё исключительно на себе. Поэтому, если чувствуете, что сражаетесь за любовь в одиночку – просто отпустите. Потому что такие отношения явно не стоят ваших усилий и энергии. Вы заслуживаете большего, чем битвы и сражения.

Скорпион

Дайте любви шанс и обретёте счастье.

В 2019 году вы делали всё, чтобы убежать от любви. Возможно, вас пугали ответственность и обязательства. Сейчас это уже не имеет значения.

Попробуйте в этом году набраться смелости и впустить в свою жизнь любовь. Распахнуть сердце и душу навстречу ей. Дайте любви шанс, и вы обязательно встретите свою половинку и обретёте счастье.

Только не торопитесь. Просто распахните сердце, дайте сигнал, что готовы любить и быть любимыми. И когда придёт ваш человек – крепко обнимите его.

Стрелец

Не торопитесь: любовь ещё придёт.

В прошлом году вы с головой окунулись в любовь. Вам настолько хотелось любить, причём уже и немедленно, что вы позабыли о других важных вещах.

Остановитесь. Передохните. Ваша настоящая любовь придёт. Просто будьте открыты, а когда и где состоится встреча с вашей половинкой – это сюрприз.

Козерог

Будьте собой.

В прошлом году вы постоянно беспокоились о том, что о вас подумают другие. Поэтому утратили связь со своим собственным Я. И всё ради того, чтобы угодить другим людям и привлечь их внимание. Это большое заблуждение.

Запомните: те, кто любит вас по-настоящему, любит именно за подлинность и искренность. А если вы кому-то неинтересны, то сколько ни притворяйся – ситуации не изменишь.

Будьте просто собой в этом году. И гордитесь этим!

Водолей

Если что-то кажется правильным – делайте это.

Постарайтесь в этом году пересмотреть свои цели и мечты. Возможно, вы застряли в какой-то ситуации и никак не можете оторваться от неё? Запомните: если что-то кажется правильным – делайте это. Прислушивайтесь к своей интуиции. Также старайтесь работать над собой. Найдите новые увлечения, хобби.

Что касается любви, то вы найдёте её тогда, когда меньше всего будете ожидать.

Рыбы

Смотрите глубже – в душу.

Постарайтесь всё же полюбить людей. Ваши мечты – это, конечно, здорово, но с людьми – гораздо интереснее.

Научитесь любить людей такими, какими они являются. Старайтесь найти в них что-то уникальное и хорошее. Потому что главное – это не внешнее проявление, а душа человека. Если вы любите человека как личность, то всё остальное – отходит на второй план.

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