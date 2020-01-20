Эксперты приняли долгожданный проект охранных для барнаульской Спички

17 января Общественный совет при Алтайохранкультуре принял проект охранных зон, разработанный для исторического комплекса Сереброплавильного завода в Барнауле. Несмотря на то, что главное бюрократическое препятствие для развития территории, наконец, было устранено, восстановят «Спичку», вероятнее всего, еще не скоро. Об этом рассказал «Банкфаксу» архитектор и член Общественного совета Александр Деринг.

Впервые проект был направлен на экспертизу в федеральный Минкульт еще более двух лет назад. Осенью 2018 года стало известно, что его первая редакция не удовлетворила ведомство – у экспертов остались вопросы по целому ряду пунктов, включая высотность «общественного» объекта, который собирались возвести на территории. В январе 2019 года собственники повторно подали документацию в Научно-методический совет по культурному наследию после «работы над ошибками». В новом виде проект уже показался удовлетворительным для экспертов: его одобрили и в Москве, и в Барнауле.

По словам Деринга, за принятие документа проголосовали все члены Общественного совета, кроме одного. «Мы видели его уже не первый раз: проект висел на сайте Алтайохранкультуры. Были вопросы по определенным зонам, по определенным частям проекта. Но ответы, которые давал разработчик, участников совета устроили. Да, один из членов совета не согласился, но его претензии были в том, что на проекте охранных зон в иллюстрациях были показаны возможные варианты архитектурных решений. Он назвал это уже проектом регенерации, а он делается только после стадии разработки охранных зон. Разработчики убеждали, что без примеров или показа, какая архитектура там могла бы быть, было бы не понятно, как правильно разработать регламент», — объяснил Деринг позицию единственного несогласного эксперта.

Он также отметил, что проектировщики дали исчерпывающие ответы и по другим вопросам, которые возникали у членов совета. В частности, архитектор упомянул ЛЭП, которую теперь намереваются исполнить в подземном варианте. Соответствующий проект, по словам Деринга, находится на стадии утверждения. Учли проектировщики и вопросы, касающиеся границ северной части плотины, и со смещением зон охраны здания обжигательной фабрики и т. д.

Собеседник рассказал о том, что будет происходить после того, как дело наконец сдвинулось. «Теперь мы уже будем ожидать проекта реновации. Сейчас нужно переходить на два одновременных этапа: нужно проводить исследовательские и реставрационные работы – ну или как минимум, консервационные, противоаварийные — и параллельно разрабатывать проект регенерации и приспособления комплекса под современные нужды», — пояснил Деринг. По его оценке, все это может занять длительное время. Только на археологические исследования, учитывая объемы работ, может потребоваться более полугода. Еще около двух лет могут занять проектные изыскания, а непосредственно реставрационные работы вполне могут растянуться на пять лет. Однако, как отметил Александр Деринг, все это зависит от объемов финансирования и желания собственников привести территорию в порядок.

Напомним, что Барнаульский сереброплавильный завод, ранее принадлежавший скандальному агрохолдингу «Изумрудная страна», в марте 2017 года перешел в собственность компании «Матч», основатели которой — сын предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. Новые владельцы завода сразу заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом они подчеркивали, что намерены соблюдать и социальные интересы, в частности — отреставрировать исторические объекты, благодаря чему завод может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако коммерческие интересы собственников обеспокоили даже городские власти: главный архитектор города Сергей Боженко заявлял, что ожидаемое строительство гипермаркета на территории «Спички» способно уничтожить уникальный памятник. В первых числах мая 2018 года администрация Барнаула опубликовала на своем сайте долгожданный проект застройки территории кластера «Барнаул — горнозаводской город». Как и предполагалось, центральное место было отведено достаточно крупному объекту, назначение которого обозначено как «общественное». По мнению городских активистов, под этим термином чиновники маскировали торговое назначение. Для его строительства необходимо было создать новый кадастровый участок, соответствующий по площади будущему зданию. При этом в границах территории «Спички» было еще одно строение, предназначенное под ТЦ (сейчас объект обозначен в плане как административный).

29 мая проект вынесли на публичные слушания, где большинство присутствовавших горожан — 167 против 44 (минус три воздержавшихся) — проголосовало «за» его принятие. Однако до сих пор у многих эта процедура вызывает подозрения. Несмотря на это, занимавший тогда пост главы Барнаула Сергей Дугин утвердил ожидаемые совладельцами Сереброплавильного завода изменения в проектах планировки и межевания территории.