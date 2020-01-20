Абэ заявил о «непоколебимости курса» на мирный договор с РФ

МОСКВА, 20 января/ Радио Sputnik. Премьер Японии Синдзо Абэ подтвердил неизменность курса страны на заключение мирного договора с Россией и решению территориальных вопросов по островам Курильской гряды.

«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации от 1956 года, решим территориальный вопрос и заключим мирный договор. Этот курс абсолютно непоколебим», – заявил Абэ, его цитирует РИА Новости.

Глава японского правительства подчеркнул, что намерен, вместе с российским лидером Владимиром Путиным, довести «дело до конца».

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в РФ не восприняли всерьез мнение политика из Японии по статусу Курил.