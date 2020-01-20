«Не пригласили выступать». Зеленский о посещении форума в Израиле

МОСКВА, 20 января/ Радио Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организаторы ему не предоставили возможность выступить в Израиле на форуме в память жертвам холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Тем не менее, глава незалежной намерен посетить форум. Об этом он заявил изданию The Times of Israel.

«Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», – сказал украинский лидер.

По его словам, каждый четвертый еврей, погибший в результате холокосте, был уроженцем Украины. В этой связи было бы справедливо, чтобы украинский лидер произнес речь на мероприятии, считает Зеленский.

Всемирный форум памяти холокоста пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле. От поездки на мероприятие ранее отказался президент Польши Анджей Дуда. Он выразил несогласие с тем, что ему не было предоставлено слово на мероприятии. СМИ сообщали, что одной из основных причин отмены визита Дуды является то, что на форуме с речью выступит российский президент Владимир Путин.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Меркель рассказала о чувстве «глубокого стыда» за преступления нацизма.