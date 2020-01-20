В Госдуме рассказали, когда будут давать маткапитал на первенца

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Оформить материнский капитал на первого ребенка можно будет весной 2020 года. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает телеканал НТВ.

На данном этапе для реализации этой инициативы президента России Владимира Путина вносятся поправки в действующее законодательство. После завершения этих процедур уже в марте-апреле первые семьи получат маткапитал на первенца.

«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — заявила Светлана Бессараб.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, предложение выплачивать на первенца 466 тысяч рублей в послании Федеральному собранию озвучил президент России Владимир Путин. Кроме того, он предложил увеличить выплаты на второго ребенка на 150 тысяч рублей.