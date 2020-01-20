Подкаблучник или заложник? Принц Гарри высказался об отказе от титула

Он хочет более спокойной жизни для своей жены и ребенка.

Скандал в королевской семье: 35-летний принц Гарри вместе с 38-летней женой Меган Маркл отказались от королевских титулов и привилегий. Они сообщили, что отныне будут зарабатывать сами и начнут жить на две страны – в Великобритании и Канаде. Как оказалось, такое решение было непростым для принца Гарри, но он хочет спокойствия для своей семьи. На благотворительном мероприятии организации Sentebale он выступил с речью по поводу своего решения. Такое публичное признание не характерно для королевской семьи, а потому внимания к такому действию принца еще больше.

«Даже не представляю, что вы читали в прессе за последние недели. Поэтому хочу, чтобы вы услышали правду от меня. Великобритания – мой дом. Так будет всегда. Мне очень грустно, что все так получилось. Это решение далось мне нелегко, но другого пути не было. Надеюсь, вы понимаете, до чего все дошло, если я отказался от всего, что у меня было, чтобы дать своей семье шанс на более спокойную жизнь», — заявил принц Гарри.

Между тем, Меган Маркл обвиняют в «обесценивании» британской монархии. В Сети часто сравнивают Меган с той же Кейт Миддлтон, отмечая, что Маркл – совсем уж не голубых кровей и ведет себя не по статусу. К тому же, скандалы, то и дело возникающие вокруг имени Меган Маркл и ее родственников, негативно сказываются на репутации и имидже королевской семьи. Видимо, принц Гарри устал от травли. В Сети его называют подкаблучником. Напомним, Меган и Гарри поженились в мае 2018. В мае 2019 она родила первенца, которого назвали Арчи.