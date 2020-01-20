​Юрий Чайка уходит с поста генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру заместителя руководителя следственного комитета России Игоря Краснова на должность генерального прокурора России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Генпрокурор Юрий Чайка покидает занимаемую должность в связи с переходом на новую работу, уточнили в администрации президента РФ. О какой именно должности идет речь, не уточняется.

Чайка работал на посту генпрокурора РФ июня 2006 года. В июне 2011-го его переназначили постановлением Совета Федерации. До этого Чайка работал министром юстиции России (1999−2006 гг.), первым заместителем генпрокурора РФ (1995 — 1999 гг.). За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Классный чин — действительный государственный советник юстиции.

Игорь Краснов работает заместителем председателя СКР с 2016 года, имеет звание генерал-лейтенанта юстиции. Он, в частности, расследовал покушение на Анатолия Чубайса, деятельность радикальной группировки русских националистов, известной как «БОРН», убийство политика Бориса Немцова, хищения при строительстве космодрома «Восточный».

По словам источника в верхней палате парламента, Совфед планирует рассмотреть освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова в среду, 22 января.