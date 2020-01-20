Дочь Пескова заявила о беспределе российских силовых служб

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова заявила, что беспредел в России исходит от российских силовиков, и «ни один адекватный человек» не способен равнодушно смотреть на действия правоохранительных органов в отношении граждан.

Елизавета Пескова.

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В интервью Forbes Пескова сравнила протесты в Москве минувшим летом и движение желтых жилетов Франции. По ее словам, основное отличие между ними в том, во время французских протестов «беспредел» исходил от самих протестующих.

«А в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов», — сказала Елизавета Пескова.

Французы во время митингов действовали хаотично без какого-либо плана и просто хотели «смахнуть все рукой со стола» и разрушить, пишет «МК».

«Митинги в России и во Франции сравнить нельзя. Это разные вещи и различаются они по многим параметрам. Во-первых, у французов требования изначально были экономическими. В то время как в России эти требования были политическими. С идеологической точки зрения, русские митингующие — это либералы. Во Франции — это консерваторы. В-третьих, было очень много псевдопатриотов, которые, знаешь, кричат „Крым наш“. И говорят, что все, кто не отдыхают на курортах Краснодарского края, — предатели», — заявила Пескова.

Говоря о протестах в России, дочь Пескова скептично высказалась об их участниках. По ее словам, среди протестовавших летом в Москве было много подростков, которые ничего не понимают в политике и «насмотрелись каких-то ютьюб-каналов», а затем «вышли на митинг ради лайков».

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