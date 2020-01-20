Названы регионы РФ с самыми быстрыми водителями

Больше всего водителей, любящих «давить газ в пол», ездят по дорогам Томской области, Ставропольского края и Архангельской области. К такому выводу пришли аналитики «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics, изучившие манеры езды водителей в рамках программы «КаскоЭкономия».

В Томской области водители превышают разрешенный скоростной режим на протяжении 27,18% своего пути, в Ставропольском крае – 25,49%, а в Архангельской области – 25,3%.

На четвертой и пятой строчках оказались Тюменская и Тверская область, где водители едут с превышением скорости 25,16% и 24,97% пути соответственно.

В ТОП-10 самых «скоростных» регионов России, как стало известно «Автоновостям дня», также вошли Республика Карелия (24,64%), Кировская (24,27%), Псковская (23,99%), Мурманская (22,94%) и Брянская области (22,75%).