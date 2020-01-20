Обновленный SsangYong Rexton впервые заметили на тестах

Флагманский кроссовер SsangYong Rexton, последнее обновление которого было меньше года назад, готовится к очередному рестайлингу. Закамуфлированный прототип новинки на днях впервые заметили на тестах в Южной Корее.

Спасти продажи, которые даже на домашнем рынке довольно скромные (чуть более 12 тыс. экземпляров за весь прошлый год), призвана новая внешность – с другой радиаторной решеткой и модернизированной светотехникой. В салоне и под капотом, как стало известно «Автоновостям дня», изменений не предвидится.



SsangYong Rexton. Фото кадр из видео YouTube



SsangYong Rexton. Фото кадр из видео YouTube



SsangYong Rexton. Фото кадр из видео YouTube

Актуальный Rexton доступен в Южной Корее с безальтернативным 2,2-литровым турбодизелем XDi220 мощностью 187 л.с., работающим вместе с семиступенчатым «автоматом» от Mercedes-Benz и задним, либо полным приводом. На других рынках модель также комплектуется 225-сильной бензиновой «турбочетверкой» объемом 2,0 литра в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или таким же «автоматом» Aisin.

Премьера и старт продаж обновленного SsangYong Rexton на домашнем рынке ожидаются во второй половине 2020 года.