Появилась информация о новом кроссовере Chery S61

Китайская компания Chery готовится к премьере нового электрического кроссовера с внутризаводским индексом S61. Первая информация о новинке, чей старт продаж запланирован на первую половине 2020 года, появилась в базе местного министерства промышленности.

Как стало известно из опубликованной документации, на родине автомобиль будет продаваться с двумя электромоторами на выбор мощностью 163 и 177 лошадиных сил. Пару обоим двигателям, скорее всего, составят автоматическая коробка передач и безальтернативный передний привод.



Chery S61. Фото www.autohome.com.cn



Chery S61. Фото www.autohome.com.cn

По габаритам кроссовер почти идентичен немецкому «однокласснику» Audi Q5 – его длина, ширина и высота составляют 4630, 1910 и 1655 мм соответственно, а колесная база – 2805 мм от передней до задней оси. Вместе с тем, «китаец» более чем на полтонны легче (1760 кг) прямых конкурентов в лице Jaguar I-Pace и Mercedes-Benz EQC, что должно дать ему преимущество как по запасу хода (пока неизвестен), так и по динамике.

Одним из достоинств электрокросса Chery станет и ценник. Китайские СМИ прогнозируют его на уровне 200-250 тысяч юаней, хотя тот же I-Pace в Поднебесной стоит от 630 800 юаней, а EQC – от 570 800 юаней.

Публичный дебют модели, как известно «Автоновостям дня», ожидается в самое ближайшее время.