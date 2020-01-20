Лера Кудрявцева опубликовала фото с врачом, который удалил ей грудные импланты

Российская телеведущая Лера Кудрявцева ранее рассказывала, что попала в больницу из-за проблем, вызванных грудными имплантами. Импланты звезде пришлось удалить. Кудрявцева решила показать своим поклонникам доктора, который провел эту операцию, и, в итоге, спас артистку. Она опубликовала на своей странице в Инстаграм совместную фотографию с этим хирургом.

«Многие спрашивают о хирурге, который мне помогал», — пояснила теледива.

Также она пожелала своим подписчикам здоровья. Фолловеры восхищены поступком Кудрявцевой и благодарят ее за то, что она открывает занавес в мир пластической хирургии и рассказывает о негативных последствиях «операций красоты». [media=https://www.instagram.com/p/B7eHE5Eq1aq/?igshid=eq01ug1wn1wb]Поклонники в комментариях отмечают, что здорово то, что телезвезда признает свою ошибку и не боится об этом говорить.