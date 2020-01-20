Материнский капитал на первого ребенка: изменения в 2020 году

Сумма материнского капитала при появлении на свет первого ребёнка установится на отметке в 466617 рублей. Обрести сертификат на этот капитал вправе семьи, в которых первый ребёнок родился с начала 2020 года. Ознакомиться с оригиналом вступительной и основной речи президента можно в лентах ведущих новостных агентств. Инициатива эта озвучена 15 января 2020 года. Основные условия и положения указа президента отчасти распространятся на началах, действующих для материнского капитала, получаемого для второго ребёнка в этой же семье. Президент предложил пролонгировать программу «Материнский капитал» до начала 2027 года. Законодательно эта программа функционирует до начала 2022-го.

Второе предложение Путина коснулось увеличения маткапитала на второго ребёнка примерно на 150 тыс. руб. Сумма по сертификату, выдаваемая для обоих детей, равна 616617 руб.

Новый закон о материнском капитале в 2020 году

Итак, семьи, в которых первый ребёнок появился хотя бы 1 января 2020 года, получают сертификат на «материнские» деньги по возможности сразу же. Путин заявил, что получение материнского капитала — сумма в его настоящем размере. Отныне — каждый год — «материнские» реиндексируются. Подробные условия опубликуются после издания соотвествующего закона. Строить предположения пока ещё рано — правительство переучтёт существующие нормативы и обновит их.

Чтобы получить данный сертификат, молодая мать — гражданка России. Необходимо, чтобы за последующие 7 лет — до конца 2026 года — у неё родился первенец. В случае потери законных оснований получения «материнских» самой матерью данную сумму получит отец ребёнка. Если родительских прав лишились оба родителя, впоследствии данный ребёнок, став дееспособным, — или же его законный представитель, опекун, — сам получит от государства эти деньги.

До подачи Путиным этой инициативы, получить маткапитал все молодые семьи, пока ещё не родившие второго ребёнка, были не вправе. В особых случаях «материнские» выдавались не на общефедеральном, а на региональном уровне.

Пути реализации «материнских» выплат

Перечень типов и видов трат, затрагивающих данную госвыплату, остались без изменений. Сегодня это:

расширение квадратуры жилья (путём обмена, приобретения дополнительной недвижимости);

вклад в образование детей;

перечисление в накопительную часть пенсии самой матери;

приобретение товаров и услуг для ребёнка, внезапно родившегося инвалидом — или получившего инвалидность.

В счёт «материнских» семья получит месячные выплаты для второго ребёнка, которому нет и трёх лет. Новый закон ещё не прошёл дополнительные поправки. После издания всех пунктов закона перечень типов и видов трат данного капитала — в интересах первенцев — расширится.

Использование этих денег с большой долей вероятности возможно лишь, когда первому ребёнку исполнится три года. Более ранняя растрата конкретная молодая семья вправе на первоначальный платёж по ипотеке или потребительскому кредиту, полному или частичному погашению ипотечного кредита.

Если ребёнок родился с инвалидностью (или получил её вскоре после рождения) — за счёт материнского капитала возможно приобретение товаров и услуг для улучшения его адаптации в реальном мире. Здоровый ребёнок, равно как и ребёнок с инвалидностью, вправе воспользоваться услугами по дошкольному образованию, если оно предусмотрено, в счёт средств, взятых из суммы материнского капитала. Дом или квартира, оформленные на «сертификатные» деньги, оформляется в обязательном порядке в долевой собственности ребёнка и его родителей — на общих началах.

Последние изменения

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Итак, президент России выступил с инициативой увеличить материнский капитал на полтораста тысяч рублей. На данную государственную выплату семья рассчитывает вскоре после появления на свет второго ребёнка. То есть, при наличии первенца в семье эти же родители вправе рассчитывать на сумму в 616617 руб. Число запоминающееся — 616 тысяч плюс 617 рублей — равно как и прежний размер выплаты маткапитала в 466.617 (три шестёрки в цифрах) рублей — не могли ускользнуть от внимания представителей популярных СМИ.

Вообще, в рамках срока действия программы «Материнский капитал», получить его вправе родители, до сих пор не догадавшиеся, что данная мера господдержки действует с начала 2007 года. Единственное условие — второй ребёнок в каждой из таких семей должен родиться не ранее 01.01.2007 года. Это не опечатка. Сейчас бы самым ранним вторым детям, заставшим федеральную государственную программу поддержки «Материнский капитал» с момента рождения, шёл бы 14-й год жизни, и они ещё не перешагнули рубеж совершеннолетия. А учитывая похожую господдержку — правда, на другом уровне — очных студентов в возрасте до 23 лет, это право у их родителей, возможно, пролонгировалось бы и до данного возрастного рубежа.

Что же касается первых детей, то рождение своих (или усыновление/удочерение приёмных) — ограничивается сроком именно с 1 января 2020 года (13-летний разрыв между разными поколениями детей в семье).