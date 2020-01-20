Бесплатное питание в школе с 1 по 4 класс 2020 года

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Где взять деньги на бесплатное питание учащихся начальных классов?

Итак, подчеркнул президент, в части региональных школ, где предоставление бесплатного детского общепита налажено, программа заработает с началом нового учебного года. Средства эти возьмутся из госказны – данная инициатива исходит от России, значит, деньги предоставят федеральные власти. Питание должно быть обязательно горячим, хорошо, если это будут именно те блюда, необходимые для нормального роста и развития школьников.