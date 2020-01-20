Стоимость проезда в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году

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Сколько стоит проезд в Санкт-Петербурге?

Обновлённые сведения о проезде обнародованы. Жетон метро оплачивается в 55 рублей, проезд из конца в конец на автобусе, троллейбусе или трамвае — порядка 50 рублей. Возрастание оплаты на 10 рублей установлено в сравнении с минувшим годом. Жители Петербурга не оценили такое повышение как чрезмерное: большинство из них ездит по проездному удостоверению. Но для гостей из других городов цены возросли заметно: им привыкать к новому тарифу.

Оплата по одноразовым билетам

Стоимость поездки в метро — 55 рублей — введена для пользователей, привыкших рассчитываться по жетону или банковской карте. Отечественная система банковских платежей «Мир» ограничила стоимость проезда в 41 рубль. Внутри региональная система — «Единая карта петербуржца» — пошла ещё дальше: всего 36 рублей. Общий талон на 90-минутную поездку — 68 рублей.

Оплата по многоразовым билетам

Общий проездной билет оценён в 3015 рублей, в 2019 году он же стоил всего 2900 рублей. Расчёты показали рост тарифа на 4%. Трёхдневный проездной билет для метро оценён в 1870 рублей (в 2019 году — 1800 рублей). Граждане, пользующиеся льготами от государства, столкнулись со следующими расценками: по единому проездному билету — 623 рубля, школьники — 535 рублей, для студентов — 1075 рублей. (в прошлом году — 1035). Оплата билета «Подорожник» оказалась мизерной — возрастание стоимости всего на рубль. Купить проездной — значит, воспользоваться существенной выгодой, т. к. различие в стоимости на каждый сеанс проезда достигнет 18 рублей. В рамках этого же билета накапливаются льготные баллы, срок действия которых — один месяц. «Подорожник» в метро варьируется в оплате по числу проездов: до 10 — 38 рублей, до 20 — 37 рублей, до 30 — 36 рублей, до 40 — 35 и более 40 проездов — всего 34 рубля.

Рассчитываясь за проезд по Единому билету, пассажир столкнётся со следующими ценами: до 10 проездов — по 33 рубля. за проезд, до 20 — 32, до 30 — 31, до 40 — 30, наконец, более 40 — 29 рублей. за сеанс проезда.

Посуточные билеты претерпели изменение в ценах на всё те же 4%: билет а день — 185 рублей, на 2 дня — 265, 3 — 355, 4 — 440, 5 — 530, 6 — 620, наконец, на неделю — всего 705 рублей. Таковы цены в Санкт-Петербурге по сей день.

Московский проезд

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Проехаться на метро вскоре станет также дороже. В отличие от Петербурга, Москва ввела данные новшества не с 1 января, а заметно позднее. До 2020 года пересмотр расценок датировался вторым января, в данный же год цены изменятся лишь с 1 февраля. Цены поднимутся не для всех проездных билетов (одно, и многоразовых), часть направлений и временных тарифов изменения не затронут. По сложившейся традиции, первый кандидат на поднятие стоимости — «Единый билет». Метро, трамвай, автобус и монорельсовый троллейбус — виды транспорта, которые всенепременно затронет новый размер оплаты проезда. В начале февраля тарифная линейка выглядит следующим образом:

одноразовый билет — 55 рублей,

двухразовый — 114.

Купленный билет используется за 5 дней — дата покупки входит в это число. Счётчик идёт не по часам и минутам, а по дням. Возможно использование карты «Тройка» номиналом в 60 проездов, срок её годности — полтора месяца. Сейчас «Тройка» оценена в 1900 рублей, но с 1.2.2020 года, она примет новый ценник в 1970 рублей. Стоимость проезда по «Тройке» — почти 33 рубля. Система эта работает со всеми видами городского транспорта. Когда пользователь перевозит багаж (например, велосипед) — то заплатит дополнительно 60 рублей.

Неограниченный проезд по проездным документам

Безлимитный проезд — не беспрецедентная льгота, которой пользуются, например, инвалиды и ветераны войн. Безлимит выдаётся на срок от одного дня до года — включая и дату приобретения. По данной схеме работаю карты «Тройка». День безлимитного проезда стоит 230 рублей, 3 — 438, месяц — 2170 рублей, сезон — 5430 рублей, год — 19500 рублей. Чем больше срок безлимитного проезда — тем больше вы, как и в любой системе скидок, сэкономите. Если купить 365 раз однодневную карту «Тройка» — вы потратите в несколько раз больше, чем при годовом абонементе. Проезд на метро за черту Москвы оплачивается по стандартному тарифу, либо приобретите билетную карту «Тройка Пригород» для МЦД.

Ежемесячный проездной билет

Билет «Единый» может работать и в течение месяца. Виды транспорта — обычное и «наземное» метро, монорельс. За месяц вам удастся проехаться не более 70 раз. С начала февраля стоимость одномесячного «Единого билета» повысится на 130 рублей — итоговая расценка установится на отметке в 2900 рублей. Расчёты показали, что «Тройка» выгоднее «Единого» — та используется неограниченное число раз, пока не истечёт срок, а количество видов городского транспорта, где она работает, составляет не менее, чем несколько.

«Тройка» обладает дополнительным режимом — «кошельковым»: данный тариф подойдёт эпизодическим, а не регулярным и каждодневным пассажирам. Пользователь пополняет счёт проездной карты на 3000 рублей — и платит за проезд по более низкому, чем стандартный, тарифному показателю. Изменения в ценниках затронут и этот тариф: один проезд — 40 рублей (38 — в 2019 году), безлимитный проезд на полтора часа — 62 рубля (против 59 годом ранее). Добраться в любой конец за 1,5 часа можно на любых видах городского транспорта — количество пересадок не ограничено.

Оплата бесконтактным способом

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Оплата проезда в любом из видов транспорта работает даже без приобретения талона. Функцию оценят гости столицы, не озадачившиеся проездом по «Тройке» или любому другому дисконт-билету. Достаточно лишь вставить (или приложить) банковскую карту к считывателю терминала — как в гипермаркете — и ввести PIN (значительные суммы требуют его ввода). Доступна и оплата со смартфона — по NFС-технологии — если вы забыли банковскую карту дома. Одноразовый проезд в Москве в 2019 году равнялся 42 рублям, в 2020-м же он составит 44 рубля.

Скидки для учащихся

Школьники и студенты пользуются правом оплаты проезда на особых условиях. Так, ежемесячная оплата за проезд подорожает на 10 рублей. Тариф — линейный: месяц — 405 рублей, сезон — 1215. Особо льготные граждане воспользуются правом бесплатного проезда с помощью «соцкарты москвича».

Повышение расценок на проезд полностью оправдано. Различие между окупаемостью и действительной ценой проезда в любой (один) конец финансируется из госбюджета конкретного города. Сталкиваясь с повальным возрастанием цен на коммунальные услуги и бензин, государство (и конкретный город) тратили бы всё больше денег, нехватка их ощущалась бы всё более остро. Пассажирские транспортные предприятия, стараясь избежать растущего вливания денег извне, время от времени повышают тарифную сетку. Из-за ежегодной инфляции заработок сотрудников метро и водителей других видов общественного транспорта движется вслед за ней. Данная схема работает во всех сферах работы общественного транспорта.