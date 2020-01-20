Алтайские депутаты просят власти построить дорогу между районами вместо магистрали очередному туркластеру

Депутаты Усть-Канского района Республики Алтай направили обращение в адрес региональных властей с призывом подумать над тем, чтобы отказаться от идеи строительства дорогостоящей автомобильной дороги к будущему туркластеру на Каракольских озерах. По их мнению, деньги можно было бы потратить на куда более насущные нужды, например, привести в порядок магистраль, соединяющую сразу три района. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказал председатель Усть-Канского райсовета Эркем Мекечинов.

По словам спикера, инициативу выступить с обращением народные избранники поддержали большинством голосов в конце декабря 2019 года. В середине января оно ушло региональным властям. По мнению депутатов, строительство 47 км дороги к Каракольским озерам за 5,3 млрд рублей, где в обозримом будущем должен появиться одноименный туркластер, не целесообразно с экономической точки зрения. Как убеждены авторы письма, дорога будет выполнять только одну функцию: обеспечение доступа туристов к уникальным озерам, которым может навредить повышенная антропогенная нагрузка. При этом количество налоговых поступлений от реализации проекта туркластера и перспективное количество вновь трудоустроенных жителей республики позволяет мундепам утверждать, что проект не окупит вложения такой крупной суммы в дорожную инфраструктуру.

Народные избранники напомнили республиканским властям, что в ремонте остро нуждается дорога Черга — Усть-Кокса. Если привести ее в надлежащее состояние, то магистраль, как заверяют мундепы, не только решит проблему с транспортной доступностью Шебалинского, Усть-Коксинского и Усть-Канского районов, но и поможет увеличить турпоток в эти территории.

Обращение с такими аргументами депутаты направили в республиканское правительство и парламент 13 января. Как отметил Эркем Мекечинов, ответа народные избранники пока не получили. Отметим, что деньги на строительство автодороги к Каракольским озерам республика должна получить из федерального бюджета по целевой программе.

Напомним, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин на минувшей неделе рассказал, что уже в феврале 2020 года власти региона должны подписать соглашение с АФК «Система» о строительстве анонсированного еще несколькими годами ранее туркластера на Каракольских озерах. При этом к озерам еще не подвели никакой инфраструктуры, поскольку у республики нет собственных средств на реализацию столь масштабных проектов. Даже на строительство упомянутой дороги в отдельности региону пришлось просить субсидий из федеральной казны, не говоря уже обо всем остальном. Также стоит обратить внимание, что объем средств, которые должны поступить из федерального бюджета, до сих пор не утвержден.