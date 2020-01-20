Специалист рассказала, как жарить еду без вреда для здоровья

Жареные блюда любят многие, но часто от них стараются отказаться, считая, что они не отвечают правилам здорового питания. Эксперты рассказали о том, может ли быть жареная пища полезной.Жареная пища может присутствовать в рационе даже приверженцев принципов здорового питания, если соблюдать ряд определенные правила. Но стоит учитывать, что все же даже с соблюдением этих правил жареная пища не может стать основой рациона и лучше не употреблять жареные блюда ежедневно. Читайте на Информинг.Ру: Какие овощи можно готовить, а какие лучше есть сырыми Как объяснили эксперты, существуют масла, которые нельзя нагревать, поскольку в них под воздействием высоких температур могут образовываться токсичные вещества, полимеры жирных кислот и свободные радикалы, которые могут с легкостью испортить нам здоровье – они предназначены для холодных блюд.

Существуют также масла, которые хорошо подходят для жарки, поскольку имеют очень высокую точку задымления. Наиболее подходящими для жарки считаются кокосовое масло, масло авокадо, а также рафинированное подсолнечное масло. Но стоит учитывать, что корочки лучше не делать даже при жарке на самом подходящем масле. Ведь в корочке накапливаются токсичные вещества, возникающие в масле при нагревании. Лучше жарить блюда в антипригарной посуде. В антипригарных сковородах еду можно готовить даже без масла. А многие хорошие современные сковородки правильно распределяют температуру, тем самым позволяя добиться равномерной прожарки. Яндекс Дзен