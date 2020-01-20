В Петербурге муж поджег автомобиль бывшей супруги

В Петербурге муж решил отомстить своей бывшей жене и утром 18 января совершил поджог ее автомобиля Nissan Juke, припаркованного на проспекте Героев. Увидев горящее авто, очевидцы позвонили в службу спасения и полицию.

Сотрудники МЧС быстро справились с огнем, а прибывшим на место происшествия стражам порядкам хозяйка автомобиля рассказала, какая картина предстала ее взору.

Женщина рано утром выглянула из окна своей квартиры и увидела рядом со своим автомобилем бывшего мужа. Он разбил задние стекла, а потом бросил в салон зажигательную смесь.

У иномарки выгорела часть салона. При пожаре пострадавших нет.

По [url=]данным[/url] «Конкретно», в тот же день полицейские задержали поджигателя. В отношении него возбуждено уголовное дело. Заключать под стражу коварного бывшего мужа юристки полицейские не стали — отпустили под подписку о невыезде.