Появилась новая информация о Samsung Galaxy S20 Ultra

Рынок смартфонов регулярно радует пользователей новинками. Хотя зачастую компании стараются держать некоторые особенности новых моделей в секрете, часто еще до их официальных презентаций и выхода на рынок появляется инсайдерская информация, которая позволяет понять, каким будет новый гаджет.

Так, компания Samsung готовится к выпуску Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Судя по инсайдерской информации, эти гаджеты имеют достойные характеристики. Так, для смартфонов будут использовать процессор Exynos 990 либо Snapdragon 865. В зависимости от региона реализации их оснастят возможностью работы в сетях пятого поколения. Также гаджеты имеют защиту по стандарту IP68. Новинки южнокорейского производителя получат Super AMOLED экраны с частотой обновления 120 Гц, использующие органические светодиоды в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов для управления светодиодами. Стоит отметить, что такой экран позволяет лучше видеть изображение на солнце, он имеет большую насыщенность цветов, но при этом его толщина меньше, чем у многих современных дисплеев. Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra будут работать на ОС Android 10 с One UI 2.0.