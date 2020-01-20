Раскрыты детали продажи «красивых» автономеров

С 1 января 2021 года россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. За них нужно будет платить повышенную госпошлину, либо выкупать в ходе аукциона, правила которого установят регионы, пишет «Ъ» со ссылкой на проект постановления Минэкономики.

Конкретные комбинации цифр и букв «красивых» госномеров вместе с пошлинами за них будут прописаны в Налоговом кодексе. Регионы смогут самостоятельно менять размеры госпошлин за номера, используя их как стартовую цену при проведении торгов. Половина поступлений от уплаченных гражданами госпошлин будет перечисляться в региональные бюджеты.

Торги за номерной знак будут длиться 30 дней, один человек сможет одновременно участвовать в них не более 5 раз. Остальные детали будут прописаны в региональных законах и нормативных актах.

Требования к операторам электронных площадок, где будут проводиться аукционы по продаже автомобильных номеров с привлекательными цифро-буквенными сочетаниями, Минфин установит до 1 июня 2020 года. Регионы должны утвердить правила проведения торгов до конца 2020 года.