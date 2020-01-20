Повышение утильсбора привело к подорожанию автомобилей

Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки. Сильнее всего это ударило по автопроизводителям среднего и премиального ценовых сегментов, а также импортерам вроде Subaru, Infiniti, Suzuki и ряда китайских марок, пишут «Известия».

По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», на все свои модели цены уже подняли китайский Foton (от 50 до 99 тыс. руб.), японские Subaru и Suzuki (от 20 до 30 тыс. рублей и на 50 тыс. руб. соответственно), шведская Volvo (на 30 тыс. руб.), французские Renault и Citroen (от 19 до 77 тыс. руб. и от 12 до 80 тыс. руб. соответственно), корейский Hyundai (от 15 до 50 тыс. руб.), британский MINI (от 40 до 351 тыс. руб.), чешская Skoda (от 8 до 244 тыс. руб.) и немецкий Volkswagen (от 21 до 118 тыс. руб.).

Среди тех, кто пока ограничился несколькими моделями, оказались Chevrolet (от 3 до 35 тыс. руб.), Genesis (+50 тыс. руб.), Jeep (от 75 до 200 тыс. руб.), Lexus (+25 тыс. руб.) и Mercedes-Benz (от 100 до 400 тыс. руб.).

Разнонаправленным изменением цен, как ранее сообщали «Автоновостям дня», отличились два бренда – Mitsubishi с кроссовером Pajero Sport (одна комплектация подешевела на 26 тыс. руб., а все остальные модели прибавили в цене на 10-30 тыс. руб.) и Peugeot, две модели которого стали дешевле на 78-100 тыс. руб., а одна, наоборот, подорожала на 20-30 тыс. рублей.

Усложняют ситуацию новые требования по локализации производства, согласно которым получать компенсации через правительственные субсидии с 2020 года смогут только те автопроизводители, которые наберут для этого необходимое количество баллов (для максимальной компенсации нужно будет набрать 4 тыс. баллов, тогда как сварка и окраска, например, дают всего 900).

Как следствие, некоторые марки могут и вовсе покинуть российский рынок или пойдут по пути американского концерна General Motors, законсервировавшего свой завод в 2015 году. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, в группе риска сейчас находятся Peugeot-Citroen, Mitsubishi, Nissan и подразделение легких коммерческих автомобилей Ford.