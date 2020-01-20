Р“РµСЂРіРёРµРІ РѕРїРѕР·РґР°Р» РЅР° СЃРїРµРєС‚Р°РєР»СЊ РІ Р’РµРЅСЃРєРѕР№ РѕРїРµСЂРµ Рё Р±С‹Р» Р·Р°РјРµРЅРµРЅ

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В Петербурге с рельсов сошли 5 цистерн с топливом
В ночь на вторник в Петербурге на станции «Сортировочная» сошли с рельсов несколько ж/д цистерн с дизельным топливом. Аварийные бригады завершили восстановительные работы утром....
Замглавы алтайского Минтранса может уйти повышение другой регион
Союз строителей Воронежской области одобрил назначение нынешнего заместителя министра транспорта Алтайского края Сергея Потапова на должность руководителя областного департамента строительной политики. Как сообщает «Коммерсантъ»,...
Восхитительный десерт из творога!
Share Tweet Share Share Email CommentsИНГРЕДИЕНТЫ 500 г творога 4 яйца 200 г сахара 1 ст. л. цедры лимона 130 г сливочного масла 40 г изюма 1 ст. л. манки 3...
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском...
Ирина Агибалова приобрела квартиру на Кипре
Share Tweet Share Share Email CommentsЗвезда телепроекта «Дом-2» Маргарита Марсо с мужем и детьми Митей и Бэллой переехали жить на Кипр. Чтобы быть поближе...