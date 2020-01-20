Барнаульский регоператор вывозу мусора назвал заниженным официальное число жителей краевого центра

Руководитель барнаульского регионального оператора ТКО «Эко-Комплекс» Виктор Карл заявил, в настоящее время в городе проживает как минимум на 10-20 тысяч человек больше, чем говорят официальные данные. Однако даже по тем цифрам, что приведены чиновниками, компания и так не досчитывается положенных к оплате средств в полном объеме, сообщает «Толк». Между тем в «Эко-Комплексе» «Банкфаксу» пояснили, что выявление «скрытых» лиц на предприятии ведется регулярно, и часть из них уже удалось привлечь к оплате.

По данным «Толка», на предприятии считают, что официальная численность населения города занижена. Руководитель «Эко-Комплекса» даже привел конкретные цифры: территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено 674 тысяч жителей Барнаула. Однако компания выставляет начисления только 652 тысячам человек. Таким образом, более 20 тысяч человек в начисления не попадают. В то же время в мэрии Барнаула уточнили, что официальная численность населения в городе составляет 697 тысяч человек. Исходя из этого, количество неплательщиков за обращение с ТКО составляет около 45 тысяч человек.

Вместе с тем, если брать фактический объем отходов, поступающих на полигон, получается, что численность населения в Барнауле составляет не менее 710-720 тысяч человек. В связи с этим Виктор Карл назвал проблемой тот факт, что регоператор не имеет доступа к персональным данным жителей Барнаула. «При заключении договора мы не знаем фактическое количество проживающих в квартире или индивидуальном жилом доме», — пояснил он. Таким образом, если посчитать разницу между тем числом людей, которые платят за вывоз мусора, и тем населением, которое, по предположениям Карла, живет в городе, то получится, что регоператор не дополучает около 3,5 млн рублей ежемесячно.

Как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе «Эко-Комплекса», персональные данные жителей Барнаула у предприятия действительно отсутствуют, что и создает проблемы с внесением их в квитанции. Однако компания регулярно ведет работу по выявлению таких лиц. Так, осенью прошлого года регоператору удалось добиться того, чтобы жители улицы Кулундинской в Барнауле стали официально платить за вывоз мусора, чего раньше они не делали. «Большую поддержку в данном деле компании могут оказывать управляющие компании, которым проще установить, сколько человек реально проживает в квартире и пользуется мусорным контейнером. Поэтому предприятием также ведется активная работа с барнаульскими УК», — заявили в «Эко-Комплексе».