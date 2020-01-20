На чем зарабатывает семья Михаила Мишустина

С назначением Михаила Мишустина премьер-министром многие россияне узнали, кто собирал их налоги последние 10 лет. Все-таки глава ФНС — фигура не самая публичная. Следующим этапом народного интереса стал карман нового премьера. Всегда интересно узнать, что у человека за душой. Благо, сотрудники налоговой, как и другие чиновники, по закону обязаны отчитываться о доходах.

В 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн руб (его жены — 160,1 млн руб), в 2015-м — 19,5 млн руб (80,9 млн), в 2016-м — 18,9 млн руб (77,3 млн), в 2017-м — 19,3 млн руб (68,5 млн), в 2018 году — 19 млн (47,7 млн).

Доходы Михаила Мишустина и его супруги

«Коммерсантъ» напоминает: Мишустин, хоть и отдал много лет госслужбе, все-таки пришел туда из бизнеса. В 90-е он входил в руководство НП «Международный компьютерный клуб» — организации, которая поставляла первые компьютеры крупнейшим компаниям и госструктурам России.

Когда в 1998 году Мишустин перешел на работу в налоговую, он явно был довольно обеспеченным человеком. По словам издания, на деньги, заработанные в «Международном компьютерном клубе», семья Мишустиных и купила участок в коттеджном поселке на Николиной Горе. Кроме того, у Мишустиных есть еще квартира на Трехгорном Валу.

По информации «Ъ», ее чиновник получил от управления делами президента – как заместитель министра по налогам и сборам. Зарплаты даже у высокопоставленных госслужащих тогда были сравнительно небольшие, так что такая «раздача» недвижимости практиковалась как способ привлечь и удержать на госслужбе перспективные кадры. В 2005 году Мишустины оформили дарение квартиры и дома на своих детей.

2006 год. Первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин на выставке «Инфоком». Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Еще раз Мишустин работал в бизнес-структурах, когда перешел в крупную инвестиционную компанию UFG. Одним из ее основателей был Борис Федоров, в свое время бравший Мишустина на работу в налоговую.

Неудивительно, что топ-менеджер фирмы, которая занималась крупными инвестициями, например, в «Сбербанк» и «Газпром», зарабатывал прилично. Из декларации о доходах известно о том, что, например, в 2009 году он заработал 79 млн рублей, вместе с бонусами по сделкам.

Чтобы перейти на госслужбу, как и любой другой выходец из бизнеса, Мишустин должен был передать свои активы. Он отдал их жене. Сначала Владлена получала дивиденды, потом продала свои доли в компании – так она получила те самые 150 и 160 млн рублей, отраженные в декларации. Дальнейшие доходы супруги премьера – это проценты по депозитам, куда была вложена выручка от продажи.

«Если вложения в депозиты останутся основным видом инвестирования, то и в дальнейшем сопоставимые суммы будут декларироваться семьей Михаила Мишустина. В отличие от ситуации прошлого десятилетия этот доход не позволяет Михаилу Мишустину числиться в списках наиболее обеспеченных госслужащих — за это время на госслужбу пришло из бизнеса немало собственников более масштабных бизнес-проектов,» — резюмирует «Коммерсант».

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